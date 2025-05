Muskova neučinkovitost / Trump bo presegel Bidnov minus za kar 500 milijard dolarjev

Kljub množičnim odpuščanjem in drugim odmevnim ukrepom urada za vladno učinkovitost (Doge) pod vodstvom milijarderja Elona Muska, bodo proračunski izdatki Trumpove vlade v prvem letu dni presegli izdatke Bidnove

Musk je pred lanskoletnimi volitvami trdil, da bo v letu dni zmanjšal proračunsko porabo ZDA za 2000 milijard dolarjev

© Marla Aufmuth / Flickr

Kljub množičnim odpuščanjem in drugim odmevnim ukrepom urada za vladno učinkovitost (Doge) pod vodstvom milijarderja Elona Muska, bodo proračunski izdatki vlade Donalda Trumpa v prvem letu dni presegli izdatke prejšnje vlade Joeja Bidna v lanskem letu za 500 milijard dolarjev, poroča časnik Boston Globe.

Musk je pred lanskoletnimi volitvami trdil, da bo v letu dni zmanjšal proračunsko porabo ZDA za 2000 milijard dolarjev. Marca letos je dejal, da bo to 1000 milijard dolarjev, 10. aprila pa je predvidel 150 milijard dolarjev.

Doslej je z vsemi ukrepi, kot je med drugim ukinjanje agencije za mednarodni razvoj Usaid in drugimi rezi prihranil le 71 milijard dolarjev. Strokovnjakinja za proračun pri Inštitutu Manhattan Jessica Rield poudarja, da so bili zvezni izdatki februarja in marca letos za 86 milijard dolarjev oziroma sedem odstotkov višji kot v istih mesecih pred letom dni.

Musk se namreč doslej ni mogel dotakniti največjih kosov proračunske porabe. Vojska, veterani, obresti na javni dolg, zvezne pokojnine in zdravstvena programa medicare ter medicaid so namreč politično "nedotakljivi" in predstavljajo tri četrtine letnega proračuna ZDA.

V prvih sedmih mesecih proračunskega leta 2025, ki teče od oktobra lani, je primanjkljaj zveznega proračuna znašal 1100 milijard dolarjev, je 8. maja poročal kongresni urad za proračun. Prihodki so narasli za 146 milijard dolarjev, izdatki pa za 342 milijard.

Doge je po analizi CNN odpustil 121.000 zveznih uslužbencev, vendar celotni plačilni seznam zvezne vlade znaša le 336 milijard dolarjev. Doge bi tako lahko odpustil 95 odstotkov vseh zveznih uslužbencev in bi prihranil le pet odstotkov letnega proračuna.

Musk je 30. aprila novinarjem priznal, da je bil morda naiven. "Veste, to je res težko. Gre za to, koliko žrtev sta vlada in kongres pripravljena sprejeti. Če kongres ne bo omejil porabe, se ne bo spremenilo nič in nič ne kaže, da bi obstajala politična volja," je priznal Musk.