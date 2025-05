Tanja Fajon / »Gaza se pred našimi očmi spreminja v pokopališče nedolžnih ljudi«

Slovenija "globoko zaskrbljena" zaradi namer Izraela v Gazi

Slovenija je danes izrazila globoko zaskrbljenost zaradi namer Izraela, da prevzame nadzor nad celotno Gazo, kjer je izraelska vojska v nedeljo začela obsežno kopensko ofenzivo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je spričo izraelske blokade opozorila, da se dva milijona ljudi sooča z lakoto, in pozvala k spoštovanju mednarodnega prava in premirju.

Izrael, ki je v nedeljo začel obsežno kopensko operacijo v Gazi s ciljem poraziti palestinsko gibanje Hamas, je na območju enklave danes izvajal okrepljene napade v več krajih, med drugim v Han Junisu na jugu Gaze, ki naj bi terjali več deset življenj. Hkrati je izraelska vojska prebivalce Han Junisa pozvala k takojšnji evakuaciji pred načrtovanim napadom.

Današnji ukaz o evakuaciji Han Junisa razkriva "strategijo trajne okupacije, razdrobljenosti in množičnega razseljevanja", je na družbenem omrežju X sporočilo slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ). Ministrica Fajon pa je opozorila na humanitarno stisko v Gazi.

"Ubitih je bilo že več kot 61.700 Palestincev; dva milijona se sooča z lakoto, medtem ko je dovoljen vstop le za osnovno količino hrane. Gaza se pred našimi očmi spreminja v pokopališče nedolžnih ljudi," je opozorila v objavi na družbenem omrežju X.

Fajon je zaskrbljena tudi zaradi dogajanja na zasedenem Zahodnem bregu, ki, kot je zapisala, "gori, sadovnjaki so požgani", na območju pa "čez noč rastejo nova oporišča". To je označila za napad na mednarodno pravo in na vsako možnost miru.

Slovenija zato poziva k polnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic ter k nujnemu in celovitemu premirju, ki mu bo sledila izvršitev rešitve dveh držav, so še zapisali v sporočilu MZEZ.

Razmere v Gazi so bile sicer danes tudi ena od tem pogovorov ministrice Fajon z luksemburškim kolegom Xavierjem Bettelom med njenim obiskom v Luxembourgu.