Trump / »Rusija in Ukrajina bosta takoj začeli pogovore o končanju vojne«

Ameriški predsednik v vlogi mediatorja

Rusija in Ukrajina bosta takoj začeli pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne, je po pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom povedal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da se bosta o pogojih za končanje vojne pogajali obe strani in pogovor s Putinom označil za dobrega.

"Rusija in Ukrajina bosta nemudoma začeli pogajanja o prekinitvi ognja in, kar je še pomembnejše, o koncu vojne," je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Dodal je, da je o tem že obvestil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, italijansko premierko Giorgio Meloni, nemškega kanclerja Friedricha Merza in finskega predsednika Alexandra Stubba, s katerimi je govoril nemudoma po pogovoru s Putinom.

"Vatikan je izjavil, da bi bil zelo zainteresiran za organizacijo pogajanj. Naj se proces začne!"



Donald Trump,

predsednik ZDA

"Vatikan (...) je izjavil, da bi bil zelo zainteresiran za organizacijo pogajanj. Naj se proces začne!" je še zapisal Trump.

Putin je medtem po pogovoru dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Ta bi lahko vključeval tudi prekinitev ognja za določen čas. Prav tako je pozdravil mirovna prizadevanja ZDA in dodal, da so nedavna pogajanja v Istanbulu svet usmerila na pravo pot k rešitvi konflikta v Ukrajini.

Pogovor med predsednikoma je namreč sledil prvim neposrednim pogajanjem med predstavniki Rusije in Ukrajine v Istanbulu po letu 2022. Pogajalci so se prejšnji teden dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

