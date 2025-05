Zelenski Trumpa prosil za sankcije proti Putinu, če ta ne bo pristal na konec vojne

Nas čaka prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino ali še dodatna zaostritev odnosov med državama?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred pogovorom z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pozval k zaostritvi sankcij proti Moskvi, če ta ne bo pristala na prekinitev ognja, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ukrajinski uradnik.

"Zelenski je dejal, da je potrebna prekinitev ognja, kar je predlagal sam predsednik Trump, in če se to ne bo zgodilo, bodo potrebne sankcije," je za AFP povedal ukrajinski uradnik. Dodal je, da je Zelenski s Trumpom govoril med 10 in 15 minut, preden je ameriški predsednik poklical Putina.

Zelenski pa je dejal, da je Trumpa, preden je ta govoril s Putinom, prosil, naj odločitev o Ukrajini ne sprejema brez nje. "Prosil sem ga, naj ne sprejema nobenih odločitev o Ukrajini brez nas," je dejal.

Kot je dodal, so danes ukrajinski in ruski pogajalci razpravljali o načrtovani izmenjavi zapornikov, potem ko sta se Moskva in Kijev v petek v Istanbulu dogovorila o izmenjavi tisoč ujetnikov na vsaki strani.

Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je govoril z ruskim pogajalcem Vladimirjem Medinskim, je na novinarski konferenci povedal Zelenski in dodal, da upa na "rezultat v prihodnjih dneh ali tednih".

Trump in Putin sta danes več kot dve uri razpravljala o številnih temah, pri čemer je bila v ospredju vojna v Ukrajini. Kot je po pogovoru dejal Trump, bosta Moskva in Kijev takoj začela pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne. Dodal je, da se bosta o pogojih za končanje vojne pogajali obe strani in pogovor s Putinom označil za dobrega.

Putin je medtem dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Ta bi lahko vključeval tudi prekinitev ognja za določen čas. Prav tako je pozdravil mirovna prizadevanja ZDA in dodal, da so nedavna pogajanja v Istanbulu svet usmerila na pravo pot k rešitvi konflikta v Ukrajini.

Glede memoranduma o mirovnem sporazumu je Zelenski pojasnil, da o tem nima podrobnosti in dodal, da ga bo analiziral, ko bo prejel ruski osnutek.

Pogovor med predsednikoma je namreč sledil prvim neposrednim pogajanjem med predstavniki Rusije in Ukrajine v Istanbulu po letu 2022. Pogajalci so se prejšnji teden dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.