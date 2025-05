Rusija / »Hudič se skriva v podrobnostih«

Rusija in Ukrajina si bosta izmenjali predloga o prekinitvi ognja in se šele nato uskladili o skupnem besedilu

Rusija in Ukrajina si bosta izmenjali predloga o prekinitvi ognja in se šele nato uskladili o skupnem besedilu, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Za to ni roka in ga ne more biti, saj je "hudič v podrobnostih", je zapisal v izjavi, objavljeni po ponedeljkovem pogovoru predsednikov Rusije in ZDA.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek po pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu, ki bi lahko vključeval tudi prekinitev ognja za določen čas.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v ponedeljek prav tako pogovarjal s Trumpom, je pojasnil, da bi Ukrajina lahko podpisala memorandum, a da ne pozna podrobnosti glede tega. Kot je dejal, ga bo analiziral, ko bo prejel ruski osnutek.

Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Peskov je nato v izjavi, objavljeni ponoči, pojasnil, da ne gre za preprost postopek. Po njegovih besedah bosta sprva tako Ukrajina kot Rusija pripravili svoj osnutek. Temu bo sledil niz "zapletenih stikov" s ciljem poenotenja besedila, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

"Roka ni in ga tudi ne more biti. Jasno je, da si vsi želijo, da bi to storili čim prej, vendar se hudič seveda skriva v podrobnostih," je sporočil Peskov.

Nova ameriška prizadevanja v smeri premirja sledijo prvim neposrednim pogajanjem med predstavniki Rusije in Ukrajine v Istanbulu po letu 2022. Pogajalci so se prejšnji teden dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Zelenski je v ponedeljek dejal, da Ukrajina razmišlja o več morebitnih prizoriščih za nadaljnja pogajanja, pri tem pa je poleg Istanbula omenil še Vatikan in Švico, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Pripravljenost gostiti mirovne pogovore med Kijevom in Moskvo je nedavno izrazila tudi Slovenija.