Izključena Rusija septembra pripravlja svojo »Evrovizijo«

Rusija, ki je zaradi vojne v Ukrajini izključena iz tekmovanja za pesem Evrovizije, je po nedavno končanem letošnjem tekmovanju sporočila, da bo 20. septembra pripravila svoje lastno glasbeno tekmovanje, poimenovano Intervizija, ki ga je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odredil sam ruski predsednik Vladimir Putin.

Tekmovanje za pesem Evrovizije ima v Rusiji veliko oboževalcev, a ker je Rusija iz tekmovanja izključena, je Putin sedaj naročil ponovno oživitev Intervizije, ki so jo že pripravljali v Sovjetski zvezi v obdobju hladne vojne. V Rusiji je bila Evrovizija priljubljena tudi zaradi številnih uspešnih nastopov predstavnikov Rusije. Leta 2008 je država na Evroviziji tudi zmagala.

Letošnja Intervizija bo 20. septembra v moskovski Live areni, ki bo lahko gostila do 11.000 gledalcev. V Moskvi so tudi že objavili, da je udeležbo na Interviziji potrdilo več kot 20 držav, med njimi Kitajska, Indija ter nekatere države Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda.

Ruska državna televizija je tudi potrdila, da bo na Inerviziji sodeloval ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman. Njegovo ime je v ruskih medijih krožilo že marca. "Težko je biti prvi, a nisem sramežljiv," je ob tem povedal Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino.

Na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je v sobotnem finalu v švicarskem Baslu slavila Avstrija, ki jo je zastopal šolani operni pevec JJ.