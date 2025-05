Sprejeli sporazum o obvladovanju pandemij

Cilj sporazuma, o katerem so se pogajali več ko tri leta, je krepitev preventive, pripravljenosti in odzivanja na pandemije

Vrsta za cepljenje v času tretje Janševe vlade leta 2021 v Kranju, ko brez potrdila o cepljenju nisi mogel potovati na Hrvaško ali kam drugam.

© Luka Dakskobler

Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes na letni skupščini sprejele sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cilj sporazuma, o katerem so se pogajali več ko tri leta, je krepitev preventive, pripravljenosti in odzivanja na pandemije.

Sporazum je bil danes sprejet brez glasovanja delegacij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ne vidim nobenega ugovora. Resolucija je sprejeta," je dejal filipinski minister za zdravje Ted Herbosa, ki je vodil sejo. Sprejetju sporazuma je sledil aplavz v dvorani.

"Sporazum je zmaga za javno zdravje, znanost in večstransko ukrepanje. Zagotovil bo, da bomo lahko skupaj bolje zaščitili svet pred prihodnjimi grožnjami pandemij," je povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sporazum je že v ponedeljek potrdil pristojni odbor s 124 glasovi za, nič proti in 11 vzdržanimi, med njimi Iran, Izrael, Italija, Poljska, Rusija in Slovaška.

Zaradi očitne neenakosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri svetovnem spopadanju s pandemijo covida-19, sporazum temelji na načelih pravičnosti, solidarnosti in preglednosti. Je pa ključni temelj tudi spoštovanje suverenih pravic držav.

Čeprav so države članice WHO po več kot treh letih pogajanj aprila dosegle dogovor o besedilu sporazuma, nekatere podrobnosti ostajajo nedorečene. O njih naj bi se pogajali v prihodnje, sklepe pa naj bi vnesli v aneks k sporazumu. Ta bo sicer zavezujoč le za tiste države, ki ga bodo ratificirale. Da bo sporazum stopil v veljavo, ga mora ratificirati najmanj 60 držav.