»Janša ne spoštuje nobenih pravil«

KOMENTAR DNEVA

"Na eni strani imamo seveda prvovrstnega igralca, ki je v oseminštiridesetih letih prehodil dolgo pot od Jajca do nošenja križa pred sodiščem, enako inventiven tudi v vseh vmesnih fazah, od neobvladane militantnosti v času desetdnevne vojne do slavne prodaje orožja, obračuna pod hruško in vseh laži in zavajanj v parlamentu in na terenu. Janša ne spoštuje nobenih pravil in se ne odreka nobenim metodam. Zdi se, da je tako dober strateg ravno zato, ker nima zavor, ker ne ve, kaj je etika."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o predsedniku SDS in njegovih metodah)