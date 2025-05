»Slovenija je zelo zaskrbljena zaradi okoljskih nesreč z izlivi nafte in nesrečami strupenega tovora«

Pomorska varnost in podnebna odpornost

Samuel Žbogar je poudaril pomen preprečevanja pomorskega tihotapljenja orožja in zagotovil, da je Slovenija zavezana pomorski varnosti, med drugim preko pomorskih operacij EU pri Libiji, Somaliji in v Rdečem morju

© Mark Garten / UN / Združeni narodi

Spoštovanje mednarodnega prava je osnova za pomorsko varnost, so na torkovi odprti razpravi Varnostnega sveta ZN poudarjali govorniki, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in veleposlanik Slovenije Samuel Žbogar. Razpravo je vodil grški premier Kiriakos Micotakis, katerega država predseduje Varnostnemu svetu ZN.

Micotakis je kot premier pomorske države ob tej priložnosti poudaril je, da je pomorska varnost ključnega pomena za svetovne oskrbovalne verige, saj po morju poteka 80 odstotkov mednarodne trgovine.

"Vse pogosteje se srečujemo z asimetričnimi pomorskimi grožnjami, kot so tihotapljenje, terorizem in piratstvo, pa tudi s hibridnimi napadi, ki enako vplivajo na ladje, povezave in pristanišča," je dejal Micotakis.

"Spoštovanje mednarodnega prava je temelj pomorske varnosti. Mednarodni pravni režim za pomorsko varnost, katerega jedro sta ustanovna listina ZN in konvencija o pomorskem mednarodnem pravu, zagotavlja ravnovesje med suverenimi pravicami držav ter njihovimi obveznostmi."



Antonio Gutteres,

generalni sekretar pri ZN

Guterres je poudaril, da brez pomorske varnosti ne bo svetovne varnosti. "Svet si je v preteklih letih prizadeval odpraviti vrsto groženj (...) Nobeni regiji ni prizaneseno," je dejal prvi mož ZN.

"Spoštovanje mednarodnega prava je temelj pomorske varnosti. Mednarodni pravni režim za pomorsko varnost, katerega jedro sta ustanovna listina ZN in konvencija o pomorskem mednarodnem pravu, zagotavlja ravnovesje med suverenimi pravicami držav ter njihovimi obveznostmi," je dodal in države pozval k uresničevanju svojih obveznosti.

"Za večjo pomorsko varnost je potrebno odpraviti vzroke negotovosti, kot so revščina, pomanjkanje alternativnih načinov preživljanja, negotovost in šibke strukture upravljanja. Državam v razvoju moramo pomagati pri krepitvi njihovih zmogljivosti za spopadanje z grožnjami," je sklenil.

"Slovenija je zelo zaskrbljena zaradi okoljskih nesreč z izlivi nafte in nesrečami strupenega tovora. Pomorska varnost mora obravnavati tudi podnebno odpornost."



Samuel Žbogar,

veleposlanik Slovenije pri ZN

Žbogar je dejal, da se strinja z Guterresom o pomenu spoštovanja mednarodnega prava, države pa morajo po njegovih besedah uresničevati določila resolucij Varnostnega sveta ZN glede pomorskih sankcij in preprečevati kršitve, kot so plovbe pod zastavami drugih držav.

Poudaril je pomen preprečevanja pomorskega tihotapljenja orožja in zagotovil, da je Slovenija zavezana pomorski varnosti, med drugim preko pomorskih operacij EU pri Libiji, Somaliji in v Rdečem morju.

"Slovenija je zelo zaskrbljena zaradi okoljskih nesreč z izlivi nafte in nesrečami strupenega tovora. Pomorska varnost mora obravnavati tudi podnebno odpornost," je dejal in izpostavil posledice podnebnih sprememb.

