Združeni narodi opozarjajo / Humanitarna pomoč še ni dosegla prebivalcev Gaze

Pomoč je na palestinski strani mejnega prehoda na jugu Gaze, a humanitarni delavci Združenih narodov (ZN) od Izraela še niso dobili dovoljenja za njeno razdeljevanje

Humanitarna pomoč, ki je v zadnjih dneh prispela na območje Gaze, še ni dosegla prebivalcev palestinske enklave, so opozorili Združeni narodi. Po navedbah humanitarnega urada ZN (Ocha) je pomoč na palestinski strani mejnega prehoda na jugu Gaze, a humanitarni delavci ZN od Izraela še niso dobili dovoljenja za njeno razdeljevanje.

Na območje Gaze je po enajstih tednih izraelske blokade doslej vstopilo kakih sto tovornjakov s humanitarno pomočjo.

V ponedeljek so ZN dobili dovoljenje za vstop prvih devetih tovornjakov, na katerih je hrana za dojenčke. Po navedbah izraelskih uradnikov, na katere se sklicuje britanski BBC, je v torek po temeljitem varnostnem pregledu na območje Gaze vstopilo še 93 tovornjakov s pomočjo. Na tovornjakih naj bi bili moka, hrana za dojenčke, zdravstvena oprema in zdravila.

V humanitarnem uradu ZN so za BBC pojasnili, da je njihova ekipa v Gazi v torek več ur čakala na dostop do mejnega prehoda in prevzem pomoči, a jim izraelska vojska še ni izdala dovoljenja.

Mednarodna organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je danes opozorila, da količina pomoči, za katero je Izrael odobril vstop v Gazo, niti približno ne zadošča tamkajšnjim potrebam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odločitev izraelskih oblasti, da po večmesečnem obleganju dovolijo v Gazo dostavo smešno nezadostne količine pomoči, kaže, da se želijo izogniti obtožbam, da v Gazi stradajo ljudje," je še povedala Pascale Coissard, koordinatorka nujne pomoči MSF v Han Junisu.

Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je znova pozvala k okrepitvi dobave pomoči v Gazo. Ob tem je na omrežju X objavila posnetek, ki prikazuje veliko količino pomoči v skladišču v Amanu. "Le tri ure vožnje od Gaze čaka hrana za 200.000 ljudi, zdravila za 1,6 milijona, odeje, higienski kompleti in šolske potrebščine," je agencija zapisala v objavi.

Združeni arabski emirati so medtem sklenili dogovor z Izraelom za dobavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. "Pomoč bo v začetni fazi zadovoljila potrebe po hrani za približno 15.000 civilistov na območju Gaze," je sporočilo zunanje ministrstvo Združenih arabskih emiratov. Pri tem sicer ni pojasnilo, kdaj bodo pomoč dobavili prebivalcem Gaze, poroča BBC.

Izrael je pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi katastrofalne humanitarne krize, v kateri so se znašli prebivalci Gaze zaradi blokade pomoči za enklavo. To je izraelska stran uvedla 2. marca z utemeljitvijo, da pomoč pristane v rokah vladajočega palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v ponedeljek opozoril, da v Gazi strada dva milijona ljudi.