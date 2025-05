»Globok čustveni odziv me je prisilil k pisanju«

Mednarodni booker indijski avtorici Banu Muštak in prevajalki Dipi Basti

Banu Muštak

© TheBookerPrizes.com

Mednarodni booker gre letos indijski avtorici in borki za pravice žensk, 77-letni Banu Muštak in prevajalki Dipi Basti za zbirko kratkih zgodb Heart Lamp. Prestižnega mednarodnega bookerja je tokrat prvič prejela zbirka kratkih zgodb, poročajo tuje tiskovne agencije. Nagrajenki si bosta razdelili denarno nagrado v višini 50.000 britanskih funtov (približno 59.000 evrov).

Nagrajena zbirka kratkih zgodb je bila izvorno napisana v jeziku kannada, ki ga v indijski zvezni državi Karnataka na jugozahodu države govori približno 65 milijonov ljudi. Zbirka obsega 12 zgodb, ki so bile sprva objavljene med letoma 1990 in 2023, in opisujejo vsakdanje življenje žensk in deklet v patriarhalnih muslimanskih skupnostih na jugu Indije.

Slovesnost ob podelitvi nagrade je bila v torek zvečer v londonski galeriji Tate Modern. Predsednik žirije Max Porter je ob tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da je knjiga "nekaj resnično novega za angleške bralce: radikalen prevod čudovitih, živahnih in življenjskih zgodb".

Naslovnica zbirke kratkih zgodb

© amazon.in

Muštak je sama povedala, da so jo za pisanje zgodb navdihnili ljudje, ki so se nanjo obrnili po pomoč. "Bolečina, trpljenje in nemočno življenje teh žensk so v meni sprožili globok čustveni odziv, ki me je prisilil k pisanju," je dodala. Muštak je druga avtorica iz Indije, ki je prejela mednarodnega bookerja. Lani ga je kot prva iz Nemčije prejela nemška pisateljica Jenny Erpenbeck skupaj s prevajalcem Michaelom Hofmannom.

Mednarodni booker velja za eno od najuglednejših literarnih nagrad v angleškem govornem prostoru. Vsako leto ga podelijo za roman ali zbirko kratkih zgodb, ki sta izvirno napisana v katerem koli jeziku, prevedena v angleščino in objavljena v Združenem kraljestvu ali na Irskem.

