»To bo podprlo nujno delo Radia Svobodna Evropa«

Evropska unija bo Radiu Svobodna Evropa v podporo za nadaljnje delovanje po zamrznitvi ameriških sredstev namenila 5,5 milijona evrov

Evropska unija bo Radiu Svobodna Evropa v podporo za nadaljnje delovanje po zamrznitvi ameriških sredstev namenila 5,5 milijona evrov, je v torek po srečanju zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas.

"To bo podprlo nujno delo Radia Svobodna Evropa," je novinarjem povedala Kallas in dodala, da gre za kratkoročno, nujno financiranje, katerega namen je zaščiti neodvisno novinarstvo.

Po njenih besedah sicer evropska sredstva ne bodo krila stroškov delovanja medija po vsem svetu, temveč se bodo osredotočila na regije, kot sta Kavkaz in osrednja Azija.

"Jasno je, da Evropa ne more nuditi vsega potrebnega financiranja," je dejala. "Tako da bi naš fokus moral biti na pomoči Radiu Svobodna Evropa, da bi deloval in funkcioniral v tistih državah, ki so v naši soseščini in so močno odvisne od novic, ki pridejo od zunaj," je dejala.

Kaja Kallas,

visoka zunanjepolitična predstavnica EU

Ameriški predsednik Donald Trump je marca v okviru nižanja vladnih izdatkov ustavil tako financiranje Radia Svobodna Evropa/Radio Svoboda (RFE/RL) kot več drugih ameriških medijev, ki delujejo v tujini.

RFE/RL, ki zaposluje več kot 1700 ljudi, je ukrep vladne agencije za globalne medije (USAGM) spodbijal na sodišču. To je z začasno odredbo zadržalo zamrznitev financiranja, a USAGM kljub temu mediju doslej ni nakazal sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so Radio Svobodna Evropa ustanovile kmalu po začetku hladne vojne leta 1949, dve leti pozneje pa še Radio Svoboda, ki se je osredotočil na Sovjetsko zvezo.

Radia, ki sta oddajala za občinstvo za t. i. železno zaveso, sta sprva delovala iz Münchna, leta 1995 pa se je njun sedež preselil v Prago.

Radio Svobodna Evropa/Radio Svoboda zdaj oddaja v 27 jezikih v 23 državah v Evropi, osrednji Aziji, na Kavkazu in Bližnjem vzhodu. Prisotni so tudi na spletu s številnimi portali.

