Ljubljana Art Weekend / Cona udobja 

V Ljubljani se v petek, 23. maja začenja četrti Ljubljana Art Weekend (Ljubaw). Vikend sodobne umetnosti tokrat poteka pod geslom Cona udobja, ki je bila tudi v ospredju četrte številke revije ETC. Do nedelje bo potekal raznolik program, ki vključuje odprtje razstav, vodene kurirane sprehode, okrogle mize, performanse in druge predstavitve. Pri letošnjem vikendu sodeluje več kot 30 partnerjev ter več kot 50 strokovnjakov s področja umetnosti.

Že drugo leto zapored je umetniško vodenje programa Ljubaw prevzela kuratorska ekipa revije o sodobni umetnosti ETC., ki jo sestavljajo Hana Čeferin, Ajda Ana Kocutar in Lara Mejač. Tako revija kot Ljubaw letos raziskujeta načine razumevanja udobja in varnosti ter kako jih razumeti v kontekstu predstav o družini, ljubezni, prijateljstvu in skupnosti.

Letošnja novost je nov program Off the Map, ki je voden ogled različnih lokacij izven centra Ljubljane. Premierni Off the Map bo letos potekal v Šiški pod vodstvom Simona Streljaja Gmajnerja, ki deluje prav v tem ljubljanskem predelu, je za STA povedala sokuratorka Lara Mejač.

Kuriran program vključuje že ustaljene dogodke, kot so vodeni kurirani sprehodi, poimenovani Artwalks, dogodek zaprtega tipa v Cukrarni, ki je namenjenem povezovanju lokalnih umetnikov in tujih kuratorjev z naslovom Meet Cute, ETC. diskurzivni program, osrednjo razstavo ETC. in Ljubaw zabavo.

Letošnje kurirane sprehode bodo vodili umetniška vodja 36. grafičnega bienala v Ljubljani Chus Martinez, direktorica Obalnih galerij Piran Mara Ambrožič Verderber ter in zgodovinarka, avtorica, urednica in ustanoviteljica neodvisne založbe No!Press Manca G. Renko, s čimer Ljubaw kaže željo, da se razširi tudi regijsko in izven polja sodobne vizualne umetnosti.

V sobotnem diskurzivnem programu ETC., ki bo v notranjem dvorišču Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bosta sodelovala Cem A. in Klara Debeljak. V pogovoru se bosta poglobila v umetniško delo Cema A. in njegov instagram profil @freeze_magazine, vlogo interneta in memov v umetniški kritiki in umetniških institucijah ter razpredala o pojmih konfliktov, nesoglasij in konkurence v svetu umetnosti. Pogovoru bo sledil program video projekcij z naslovom Najudobnejši video, kar bo kurirala slovenska režiserka Ester Ivakič. Sobotno dogajanje se bo sklenilo z uradno Ljubaw zabavo z didžejko Mašo.

Uvod v vikend sodobne umetnosti bo četrtkovo odprtje osrednje skupinske razstave v Mali galeriji Banke Slovenije, ki bo hkrati tudi info točka Ljubljana Art Weekenda. Razstava z naslovom Cona udobja: Izkazovanje naklonjenosti, ki jo kurira ekipa ETC., bo vključevala dela Sonje Vulpes, Kaje Upelj, Dorottye Vekony, Konstantina Zhukova in Martine Drozd Smutne.

Umetniki na razstavi, ki je povezana s četrto številko revije ETC., skozi vidik fizičnega dotika in izkazovanja naklonjenosti razmišljajo o kompleksnosti in dvoumnosti medosebnih odnosov, medgeneracijskih travmah, intimnosti in spolni fluidnosti, spolnih vlogah in starševskih izzivih ter o pomembnosti ljubezni do samega sebe, je zapisano v programu Ljubawi.

Ljubaw je bil ustanovljen s strani iniciative Ravnikar Projects leta 2021 in velja za največji dogodek, ki združuje različne umetniške iniciative na področju sodobne vizualne umetnosti v Sloveniji. Pripravijo ga vsako leto zadnji majski vikend.