Naslovnica nove Mladine / KAMUFLAŽA

Z razširitvijo definicije obrambnih izdatkov ne bomo več črna ovca v Natu: nove proge, večji mostovi, širši predori, utrjene ceste, vojaške bolnišnice, sončni paneli in vojaške farme črvičkov so enako pomembni kot topovi

V petek, 23. maja, izide nova Mladina! V 21. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, razkrivamo, da z razširitvijo definicije obrambnih izdatkov Slovenija ne bo več črna ovca v Natu. Nove proge, večji mostovi, širši predori, utrjene ceste, vojaške bolnišnice, sončni paneli in vojaške farme črvičkov so (po novem) enako pomembni kot topovi.

Tokratna naslovnica je ilustriral Tomaž Lavrič.

