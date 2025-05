»Gledamo genocid in smo tiho« / Nataša Pirc Musar v Evropskem parlamentu požela stoječe ovacije

Govor slovenske predsednice v Bruslju

Izrael v palestinski enklavi Gaza izvaja genocid, je v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju po nagovoru v Evropskem parlamentu dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer obsodila že v nagovoru evroposlancev. Slovenski člani parlamenta so se na predsedničin govor odzvali različno.

"Tam gre za genocid," je o dogajanju v Gazi, kjer Izrael že več kot leto in pol izvaja vojaško operacijo proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, dejala Pirc Musar.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer obsodila že v nagovoru v Evropskem parlamentu, pri čemer pa je dejala, da "na Zahodnem bregu gledamo genocid". "Gledamo ga in smo tiho," je poudarila. Ob tem je požela stoječe ovacije.

V kasnejši izjavi za slovenske dopisnike je pojasnila, da je šlo za "čisti lapsus", saj je s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen govorila tudi o nezakonitih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu.

Glede odziva EU na humanitarno katastrofo v Gazi, kamor Izrael od začetka marca do začetka tega tedna ni dovolil dostave humanitarne pomoči, je predsednica povedala, da razume, da imajo države članice različna stališča.

"Ampak vseeno bi rada rekla, da tudi tiste države, ki imajo prijateljske, tesne odnose z Izraelom, ne bi smele pozabiti na humanitarno pravo in humanitarnost," je dejala.

"Ko gre za na deset tisoče lačnih otrok, ki so na robu preživetja, ko je v Gazi umrlo že skoraj 60.000 ljudi, v glavnem ženske in otroci, potem gre tu za osnovno solidarnost, ki jo mora človek pokazati do sočloveka," je poudarila.

Slovenski evroposlanci so se različno odzvali na predsedničin nagovor. Matjaž Nemec iz vrst socialistov in demokratov (S&D/SD) je pozdravil njene besede, saj je z njenim pozivom, da se mora EU zavezati človečnosti in humanosti, vendarle zagorel kanček upanja za Gazo.

Voditelje držav članic in institucij EU je pozval, naj prisluhnejo besedam predsednice ter ukrepajo in nemudoma sprožijo sankcije proti izraelski vladi, so sporočili iz njegove pisarne.

Nagovor je pozdravila tudi evropska poslanka iz vrst liberalcev Irena Joveva (Renew/Svoboda). Po njenih besedah je predsednica s svojo pokončno držo in načelnim govorom v plenarno dvorano Evropskega parlamenta prinesla "jasen moralni kompas". "Njen nagovor razumem kot dejanje politične integritete, ki presega diplomatske floskule in govori v imenu človečnosti," so besede evroposlanke navedli v njeni pisarni.

Poslanci Evropske ljudske stranke Romana Tomc, Milan Zver in Branko Grims (vsi EPP/SDS) pa so bili v objavah na družbenem omrežju X kritični do govora Pirc Musar. Grims ji je očital, da ga je "sprevrgla v skrajno levičarski propagandni nastop, zaradi katerega so ji na koncu ploskali samo še skrajni levičarji".

Zver je medtem dejal, da je od predsednice republike pričakoval več državniške drže.

Pirc Musar je v odzivu na kritike dejala, da ji ni ploskala zgolj "skrajna levica", ampak liberalni pol Evropskega parlamenta, kar je bistvena razlika. Dodala je, da je takšen odziv pričakovala, saj ima desni pol nekoliko drugačen pogled na dogajanje v Gazi.

"Ne bi se rada postavila ne na stran Izraela ne na stran Palestine. Se bom pa vedno postavila na stran človečnosti," je povedala.

Predsednica republike je z nagovorom v parlamentu sklenila svoj prvi delovni obisk v Bruslju. O bližnjevzhodnem konfliktu je govorila tudi s Costo in von der Leyen, ki sta ji obljubila, da se bo EU bolj vključila v mirovna pogajanja, je povedala v izjavi ob robu obiska.

