EU želi omejiti uporabo družbenih omrežij med mladimi

Predlog uvaja digitalno polnoletnost, tako da bi morali imeti mlajši otroci za vpis na družbena omrežja dovoljenje staršev

Več članic EU predlaga, da bi v uniji omejili dostop otrok do družbenih omrežij, poroča bruseljski portal Politico. Predlog, na čelu katerega je Grčija, med drugimi pa ga podpirata Francija in Španija, predvideva vzpostavitev digitalne polnoletnosti, tako da bi morali imeti mlajši otroci za vpis na družbena omrežja dovoljenje staršev.

V skladu s predlogom tako otroci ne bi imeli avtomatičnega dostopa do večine družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat, ki jih sicer množično uporabljajo.

Zaščita mladoletnih pred spletnimi grožnjami in nasiljem zahteva kolektivno dejanje na evropski ravni, piše v predlogu, o katerem bodo v začetku junija razpravljali ministri, pristojni za digitalizacijo.

Danska, ki bo Svetu EU predsedovala v drugi polovici leta, je med prednostne naloge predsedovanja uvrstila tudi zaščito otrok na spletu. Danska premierka Mette Frederiksen je v preteklosti že dejala, da podpira prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.

Pobudnice so predlog prejšnji teden posredovale tudi drugim članicam EU, na podporo katerih upajo. Po oceni Politica je predlog znak, da države članice niso zadovoljne s počasnim ukrepanje Bruslja v zadevi.

Evropska komisija sicer že preučuje nekatere možne ukrepe v okviru obstoječega akta o digitalnih storitvah, ki določa pravila za delovanje spletnih platform, a predlog članic gre korak dlje z obveznim preverjanjem starosti uporabnikov družbenih omrežij na elektronskih napravah ter določenim starševskim nadzorom, kot je na primer omejitev avtomatičnega predvajanja vsebine.

Predlog predvideva preverjanje starosti uporabnika na ravni naprav, čemur bodo verjetno nasprotovala podjetja, kot sta Google in Apple. Platforme, predvsem Meta, pa lobirajo za rešitve na ravni trgovin z aplikacijami. Predlagatelji po pisanju Politica menijo, da bi zato lahko minilo več let, preden bi industrija sprejela ukrepe.

Med članicami EU je Francija že leta 2023 sprejela prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 15 let, vendar še ni dokončno uveljavljena. V Avstraliji pa so določili, da bo minimalna starost za odprtje računov na določenih omrežjih 16 let.