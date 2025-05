VIDEO / Soočenje poslanskega »influencerja« in novinarja

Verbalni "spodad" med zloglasnim proruskim ciprskim influencerjem, ki sedi v Evropskem parlamentu, in novinarjem Caolanom Robertsonom

Kontroverzni mladi influencer (spletni vplivnež) Fidias Panajiotu, ki se je lani na Cipru prebil v Evropski parlament, se je v Bruselj podal kot "neodvisni" poslanec. Širša javnost ga pozna predvsem po številnih spornih objavah in idoliziranju ameriškega milijarderja Elona Muska. Da mu odgovarjanje na legitimna vprašanja ne gre najbolje in da vsebinsko marsičemu ni kos, pa (mu) je dokazal neodvisni novinar Caolan Robertson, ki živi in dela v Ukrajini ter predvsem poroča o ruski invaziji.

Objava Caolana Robertsona na omrežju X

Panajiotu je namreč 9. maja obiskal Moskvo med ruskim praznovanjem dneva zmage. Fotografirali so ga z drugimi poslanci Evropskega parlamenta, ki so držali vrtnice pred kremeljskim obzidjem, blizu groba neznanega vojaka, kar nakazuje, da je sodeloval pri polaganju vencev. Kasneje je zanikal, da si je ogledal vojaško parado, obenem pa je na vprašanje, zakaj vsakodnevno propagira ruska agresorska stališča, odgovoril, da se njegovo mnenje enostavno ujema z mnenjem Kremlja.

Ko so Fidiasa Panayiotouja vprašali, zakaj je glasoval proti predlogu v parlamentu, ki zahteva vrnitev ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija, je trdil, da je to zato, ker so raziskovalni članki, ki so mu bili posredovani, "pretiravali s situacijo". Dodal je, da sta članka, ki mu ju je dal Evropski parlament, financirala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in nekdanji ameriški predsednik Joe Biden. Povedal je tudi, da si je med njegovim obiskom v Moskvi poskušal dogovoriti sestanek z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, vendar mu sestanka ni uspelo dobiti.

