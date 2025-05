Nikoli več? / 80 let po Hitlerju

Zakaj nemška uničevalna vojna svetu do danes ne da miru? Smo res opravili s fašizmom? So Nemci? Koliko zločincev smo sploh kaznovali? Zakaj se fašizem spet prebuja – v Rusiji, Združenih državah Amerike, Nemčiji, Italiji? Zakaj v Sloveniji slavimo sodelavce fašistov med drugo svetovno vojno? Komu koristi, da Slovenci bratomorne vojne še do danes nismo odložili v zgodovino? Odgovore na dotična vprašanja boste našli v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju.

Letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne. Včasih se je zdelo, da bi bila druga svetovna vojna tista ultimativna izkušnja, ki bo človeštvo odvračala od novega gorja in vojn. A bolj kot se druga svetovna vojna in obdobje Adolfa Hitlerja oddaljuje, bolj zamira spomin na to obdobje in z njim izkušnje, kam lahko vodijo grom in bes, hudobija in človeška norost, pogoltnost, napuh. Spomniti se velja, zakaj je nekoč človeštvo končalo v klavnici tisočletja in zakaj je do vsega skupaj prišlo ravno v Evropi.

Poglobljene in analitične članke so med drugimi prispevali Božo Repe, Bojan Godeša, Timothy Snyder, Eric Kurlander in Luka Volk.

