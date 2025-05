»SDS je danes Janšev d.o.o.«

IZJAVA DNEVA

"Janševa retorika še danes temelji na preganjanju demonov prejšnjega režima, Murgel, kontinuitete, globoke države, v zadnjem obdobju zapakirano v ta hip politično popularen boj proti elitam in za malega človeka. Na ta način je levi sredini v večji meri prevzel tudi volilno telo nižjih in srednjih družbenih slojev, domnevnih poražencev tranzicije, globalizacije, tektonskih družbenih sprememb, dojemljivih tudi za manipulacije in politični inženiring lepljenk in konstruktov. Janša razume oblast. Razume, da v politiki cilj opravičuje sredstva. SDS je danes Janšev d.o.o. Šef je zaslužen za volilne uspehe in ni kriv za nemalo političnih porazov, ki jih je stranka doživela. A ti niso v ničemer zamajali njegovega položaja. Njegovi volivci brezpogojno verjamejo v lik in delo JJ, v 'boj za stvar'. Tisti, ki so o tem kakorkoli podvomili, so morali oditi. Demokracija je v SDS skoncentrirana na vodjevo pisarno na Trstenjakovi."

(Urednik Matija Stepišnik o tem, da bo Janez Janša v soboto na kongresu v Ormožu prevzel deseti mandat predsednika SDS; v komentarju za Večer)