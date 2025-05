»Če bralec ne plača novinarstva, to pomeni, da ga plačuje nekdo drug«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da so nekateri procesi globalni - tako je v Sloveniji, na Hrvaškem, v Veliki Britaniji, Franciji ... Tisk je padel na rob, prevladuje spletno novinarstvo - in to je povsem druga ekonomija, kjer časopisi svoje vsebine ne prodajajo neposredno uporabniku, ampak pritegnejo uporabnike, ki jih nato prodajo oglaševalcem. Bralce smo navadili, da lahko dobijo novinarstvo zastonj, in to je protidemokratična goljufija, kajti če bralec ne plača novinarstva, to pomeni, da ga plačuje nekdo drug - oglaševalec ali država, in potem ima vpliv, ki izhaja iz tega. Bralec, ki pusti kovanec v trafiki, je bil trdnjava novinarstva kot pomembne družbene institucije, ki skoraj ne obstaja več. Vsi na svetu se trudijo in ugotavljajo, kako najti poslovni model, ki bi nasledil tega umirajočega."

(Jurica Pavičić, hrvaški novinar in pisatelj, o tem, kako se je v zadnjem desetletju spremenilo novinarstvo na Hrvaškem; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)