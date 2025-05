»Rusija si želi še več trpljenja in uničenja Ukrajine«

Potreben je močan mednarodni pritisk na Rusijo, da se vojna konča, je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas

Potreben je močan mednarodni pritisk na Rusijo, da se vojna konča, je v luči zadnjih ruskih napadov na Ukrajino na omrežju X zapisala visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Meni, da novi napadi kažejo na rusko namero po stopnjevanju trpljenja in uničenja Ukrajine.

Belgija, Bruselj. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas. Foto: Thierry Monasse/STA Arhiv STA

Ukrajina je bila davi tarča obsežnih ruskih napadov, v katerih je umrlo najmanj 12 ljudi. Štirje so bili ubiti na območju Kijeva, ki ga je ruska vojska že v soboto napadla z raketami in brezpilotniki.

Skupno je ponoči nad Ukrajino po navedbah njene vojske Rusija izstrelila 69 raket in 298 dronov, zračna obramba jih je sestrelila 45 oz. 266. Glede na skupno število vseh izstrelkov gre za najobsežnejši ruski napad na Ukrajino doslej.

"Včerajšnji napadi ponovno kažejo, da si Rusija želi še več trpljenja in uničenja Ukrajine. Med nedolžnimi žrtvami so tudi otroci, ki so bili poškodovani in ubiti," je danes na omrežju X zapisala Kallas. Za končanje vojne je potreben močan mednarodni pritisk na Rusijo, je dodala.

Tudi nemški zunanji minister Johann Wadephul se je zavzel za odločen odziv zaveznic Kijev na ruska dejanja. "Tega ne moremo sprejeti," je dejal za televizijo ARD in dodal, da ruski predsednik Vladimir Putin "tepta človekove pravice". Po njegovih besedah gre za žalitev tudi proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki si želi Putina spraviti za pogajalsko mizo.

Pred tem je danes k dodatnemu pritisku na Rusijo, da bi ta pristala na prekinitev ognja, pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je zavzel za nove sankcije proti Moskvi.

Gre za že drugo noč obsežnih ruskih napadov na Ukrajino, potem ko je v noči na soboto Rusija nad Ukrajino izstrelila približno 250 dronov in 14 balističnih raket, v veliki meri usmerjenih nad Kijev.

Državi sta sicer danes zaključili izmenjavo 1000 vojnih ujetnikov, o kateri sta se dogovorili 16. maja na pogajanjih v Istanbulu.