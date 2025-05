»Izjemno strašljivo je, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni iti prek trupel zaradi svoje kariere«

KOMENTAR DNEVA

"Zdi se mi izjemno strašljivo, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni iti prek trupel zaradi svoje kariere. Seveda se postavlja tudi vprašanje, ali je bil Teunissen le oportunist? Mislim, da je prav to tisto, o čemer je pisala Hannah Arendt in kar lahko preslikamo na moj film; dejstvo, da je bilo veliko elitnih članov nacističnih strank karieristov in oportunistov. Na koncu torej ne gre za vprašanje, ali je bil Teunissen oportunist ali fašist. Mislim, da je bil fašist, ker je bil oportunist."

(Režiser filma Propagandist Luuk Bouwman o vpletenost Jana Teunissena, filmarja, ki je med drugo svetovno vojno postal najpomembnejši človek v nizozemski filmski industriji, v nacistični vrh; v intervjuju za Radio Slovenija)

ilm spremlja vzpon in padec nizozemskega filmarja Jana Teunissena, se je kot vodja filmskega oddelka SS in nizozemske nacistične stranke v zgodovino zapisal kot „nizozemska Leni Riefenstahl“.

© WikiCommons

cfF_0ghDrCc