Izraelska vojska v Gazi napadla šolo

Ubitih najmanj 20 ljudi

V izraelskem napadu na šolo v Gazi, ki so jo uporabljali kot zatočišče za razseljene Palestince, je bilo danes ubitih najmanj 33 ljudi, skupno pa po celi Gazi 52, so sporočili palestinski reševalci. Izraelska vojska je navedla, da je v napadu zadela nadzorni center palestinskega islamističnega gibanja Hamas v nekdanji šoli.

Tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal je povedal, da je v napadu na šolo v mestu Gaza zgodaj zjutraj umrlo najmanj 33 ljudi, večinoma otrok, več deset ljudi pa je bilo ranjenih. V času napada je bilo v stavbi, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, več sto ljudi.

Izraelska vojska je navedla, da je "zadela ključne teroriste, ki so delovali v poveljniškem in nadzornem centru Hamasa in Islamskega džihada na območju, ki je prej služilo kot šola". Dodali so, da so pred tem sprejeli številne ukrepe za zmanjšanje tveganja za civiliste.

Skupno je bilo po navedbah palestinskih reševalcev danes na območje enklave ubitih najmanj 52 ljudi. V ločenem napadu na hišo v mestu Džabalija na severu Gaze je bilo namreč prav tako v zgodnjih jutranjih urah ubitih najmanj 19 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Basal.

Dan prej je bilo v izraelskih napadih na palestinskem ozemlju ubitih najmanj 22 ljudi, več deset pa jih je bilo ranjenih.

Po skoraj trimesečni blokadi dobave humanitarne pomoči na območje Gaze se je nasilje okrepilo, zaradi česar je Izrael ostro obsodila tudi mednarodna javnost. Kljub rahljanju blokade humanitarne pomoči so svetovni voditelji, ki so se konec preteklega tedna sestali v Madridu, pozvali h končanju nesmiselne vojne. Humanitarne organizacije pa so sporočile, da trenutna pomoč ne zadošča za zaustavitev lakote in zdravstvene krize v razdejani enklavi.

Er3nF7rxsfQ

4L_2cicoetU