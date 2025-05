V SDS so to zapakirali v boj proti prvorazrednim in za malega človeka

KOMENTAR DNEVA

"To, da Janša SDS v zadnjih mandatih vse bolj pomika v radikalno, populistično desno z zgledi na Madžarskem, Poljskem in v ZDA, je sicer politično zlahka razumeti, saj gre za preverjeno uspešno taktiko nagovarjanja volilcev. Sploh tistih, ki so vse bolj razočarani nad svojimi plačami in pokojninami. Obljubljati meritokracijo z nižanjem davkom je magnetičen politični govor, pri čemer v SDS in njej podobnih prokapitalskih strankah vselej pozabijo omeniti, da takšni ukrepi na dolgi rok višajo predvsem dohodke lastnikov kapitala, malim ljudem pa v zameno za šibkejšo socialno državo na krožnik vsujejo drobtine. Prispodoba demagoškosti te politike je prav omenjeni referendum, ki so ga v SDS zapakirali v boj proti prvorazrednim in za malega človeka."

(Novinar Anže Lebinger v komentarju za časnik Dnevnik o tem, da je največji poraženec tega neskončnega plesa janšizma in antijanšizma večinski mali človek, ki si lahko glede na videno obeta še eno vsebinsko izpraznjeno predvolilno kampanjo)