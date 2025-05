»Po koncu kolonializma nam ni uspelo zgraditi države, vredne svojega imena«

IZJAVA DNEVA

"Generacija mojega očeta je imela po koncu kolonializma v 60. letih, ko jim je uspelo osvoboditi državo, velike sanje in ambicije, da bodo na noge postavili lastno državo. Četrt stoletja pozneje je sledilo popolno razočaranje. Oče je ta neuspeh prenesel tudi name, toda jaz nočem živeti v razočaranju, jaz hočem pomagati Alžiriji, narediti marsikaj dobrega zanjo, tako kot želim delati dobro tukaj v Sloveniji …"

"Generacije, ki so izkusile kolonializem, ne govorijo prav veliko o Franciji. Ne sovražijo je niti je ne zavračajo, z njo imajo precej pomirjen odnos. Kot rečeno, problem Alžirije je drugje: to, da nam po koncu kolonializma ni uspelo zgraditi države, vredne svojega imena. A spodletelo nam je najprej zato, ker se socializem ni pokazal za dober model in ker se je država zatem – in zato da bi onemogočila komunistično opozicijo – naslonila na islamiste. Sčasoma je prišlo do popolne družbene preobrazbe."

(Said Khatibi, alžirski pisatelj, ki že sedem let živi in dela v Sloveniji, o tem, da je bila do osamosvojitve Alžirija del Francije, njen status je bil drugačen od drugih družb, ki so jih kolonizirali Francozi; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)