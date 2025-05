»Palestince je ubil mirovni proces, ki jim je obljubljal državo«

IZJAVA DNEVA

"Palestince je ubil mirovni proces, ki jim je obljubljal državo in jih je postopoma pripeljal do genocida. Še ob božiču leta 1995 je Jaser Arafat prišel v Betlehem, kjer je ob treh ponoči zadnji vojak spustil zastavo z droga policijske postaje na glavnem trgu pred cerkvijo Kristusovega rojstva. V naslednjem koraku bi se moral Izrael umakniti iz Hebrona in mu vrniti ime El Kalil. Arafat je pristal na razorožitev svoje gverilske vojske v zameno za obljubo, da bo dobil bolj ali manj samostojno državo v mejah iz leta 1967 brez nočnih vdorov izraelske vojske in naseljencev v njena mesta. Umika s palestinske zemlje nikoli ni bilo, država ni obstajala niti v oblakih nad njo. Judovske naselbine v mestih so se podeseterile, potem postoterile, vojaška okupacija pa organizira življenje in smrt Palestincev."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o mirovniem procesu kot alibiju za širitev; via Dnevnikov Objektiv)