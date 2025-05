»Ne razumem več, kaj izraelska vojska zdaj počne na območju Gaze in s kakšnim namenom«

Nemški kancler Merz kritiziral ravnanje Izraela v Gazi

Nemški kancler Friedrich Merz je danes neposredno kritiziral ravnanje Izraela v Gazi, čeprav je ob tem izpostavil prijateljstvo in partnerstvo med Nemčijo in Izraelom. Dejal je, da posledic za civiliste v Gazi ni več mogoče upravičiti z bojem proti terorizmu, in izpostavil kršenje mednarodnega humanitarnega prava.

"Iskreno povedano, ne razumem več, kaj izraelska vojska zdaj počne na območju Gaze in s kakšnim namenom. Načina, na katerega je bilo prizadeto civilno prebivalstvo, kar se v zadnjih dneh dogaja vse pogosteje, ni več mogoče upravičiti z bojem proti terorizmu gibanja Hamas," je Merz danes dejal na mednarodni konferenci v organizaciji nemške javne radiotelevizije WDR.

Ob tem je sicer izpostavil, da mora biti Nemčija zaradi svoje zgodovine pri dajanju javnih nasvetov Izraelu bolj zadržana kot katera koli druga država na svetu.

"Toda, ko se prestopijo meje, ko se resnično krši mednarodno humanitarno pravo (...) morata spregovoriti tudi Nemčija in nemški kancler," je dodal.

Izpostavil je, da si želi, da bi Nemčija ostala "najpomembnejši partner Izraela v Evropi", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Toda izraelska vlada ne sme storiti ničesar, česar njeni najboljši prijatelji ne bi bili več pripravljeni sprejeti," je še povedal Merz.

Izjave nemškega kanclerja sledijo vse pogostejšim mednarodnim kritikam na račun Izraela, tudi med tradicionalnimi zavezniki te države, medtem ko izraelske sile krepijo svojo ofenzivo v razdejani palestinski enklavi in preprečujejo dostop do humanitarne pomoči. Po podatkih palestinskih oblasti je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih več kot 53.900 ljudi, več kot 122.700 jih je bilo ranjenih.