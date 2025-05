Bilo je nekoč na Brionih / Tito in hollywoodske zvezde

V Sloveniji premierno gostuje beograjska gledališka uspešnica Bilo je nekoč na Brionih, ki velja za eno najbolj priljubljenih predstav v regiji

Zgodovinsko srečanje Josipa Broza - Tita in Jovanke Broz ter hollywoodskih igralcev Richarda Burtona in Elizabeth Taylor

© Muzej Jugoslavije

V Sloveniji premierno gostuje beograjska gledališka uspešnica Bilo je nekoč na Brionih, ki velja za eno najbolj priljubljenih predstav v regiji. Avtor besedila in režiser je Kokan Mladenović. Navdih za predstavo je zgodovinsko srečanje Josipa Broza - Tita in Jovanke Broz ter hollywoodskih igralcev Richarda Burtona in Elizabeth Taylor.

Dva zakonska para, takratni jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito in Jovanka Broz ter najslavnejša hollywoodska igralca tistega časa, Richard Burton in Elizabeth Taylor, sta se srečala na otoku Brioni v 70. letih prejšnjega stoletja. O srečanju in času, ki sta ga dva slavna para preživela na Brionih, pričajo le zelo skopi pisni in video zapisi jugoslovanskih medijev, biografski zapisi o življenjih štirih vpletenih zgodovinskih osebnosti ter kratke beležke iz dnevnika Richarda Burtona. Vse te vire so gledališki ustvarjalci uporabili kot navdih in gradivo za predstavo, ki je že ob svoji prvi uprizoritvi postala gledališka uspešnica.

Osnovni razlog za srečanje dveh zakonskih parov na Brionih je bilo snemanje filma Sutjeska - to je zgodovinsko zanesljivo dejstvo. Vse drugo je plod domišljije. Predstava domišljijsko nadgrajuje in raziskuje možen razvoj dogodkov in odnosov ob srečanju štirih izjemnih osebnosti.

Zgodbo o enem izmed najbolj vznemirljivih srečanj v zgodovini nekdanje SFRJ v Bilo je nekoč na Brionih pripoveduje Milan Marić, ki je zaslovel z vlogo Tome Zdravkovića v filmu Toma, tokrat pa igra Richarda Burtona. Nastopajo še znani igralski par Tihana Lazović in Branislav Trifunović, ki sta upodobila Elizabeth Taylor oziroma Josipa Broza - Tita, ter Sanja Marković, nadarjena mlada igralka, ki jo je regionalno občinstvo spoznalo v vlogi Gordane v filmu Toma, v predstavi Bilo je nekoč na Brionih pa igra Jovanko Broz.

V avtorski ekipi so še dramaturg Dimitrije Kokanov, scenografinja Marija Kalabić in kostumografinja Aleksandra Pecić Mladenović. Pod koreografijo se podpisuje Andreja Kulešević. Predstava je nastala v produkciji srbskih Kreativne produkcije Joca Art in Bitef teatra.

Predstava bo danes na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani ter v sredo zvečer v Gledališču Koper. Obe predstavi sta razprodani.

mEm2e3ZUIz8