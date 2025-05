Kolonialna preteklost skozi slikarske mojstrovine

Razstava več kot 200 slikarskih del, ki so nekoč ležala na obrobju splošne umetnostne zgodovine

Sita Ram

© Delhi Art Gallery

V indijski Delhi Art Gallery (DAG) v prestolnici New Delhi je do 5. julija na ogled razstava več kot 200 slikarskih del, ki so nekoč ležala na obrobju splošne umetnostne zgodovine. Gre za največjo indijsko razstavo slik hibridnega indoevropskega sloga slikarstva in poudarja bogato raznolikost in spretnost indijskih umetnikov.

Gre za slike tako imenovanega podjetniškega sloga (company style ali company painting). S tem izrazom so pred približno 70 leti začeli opisovati dela indijskih umetnikov, ki so konec 18. in v začetku 19. stoletja delali za evropske pokrovitelje v Indiji in so bili običajno zaposleni v različnih tujih trgovskih družbah, kot je bila na primer Britanska vzhodnoindijska družba.

Slike, ki so jih naslikali večinoma neimenovani umetniki, zajemajo širok razpon tem, vendar se večinoma delijo na tri kategorije: naravoslovje, kot so botanične študije; arhitektura, vključno s spomeniki in slikovitimi pogledi na mesta in pokrajine; ter indijske manire in običaji, na spletni strani poroča britanski BBC.

"Ni pomembno, da so bili meceni tujci. V prvi vrsti je pomembno, kako so se indijski umetniki odzvali na njihove zahteve in ustvarili povsem nove vzorce indijske umetnosti."



Ašiš Anand,

izvršni direktor

"Poudarek na teh treh tematskih področjih odraža evropsko ukvarjanje z indijskim okoljem, s katerim so se skušali soočiti z vsem, kar je bilo zahodnim očem neznano," je o razstavi z naslovom A Treasury of Life: Indian Company Paintings, c. 1790 to 1835 povedal kustos razstave Giles Tillotson iz DAG.

Kot je še pojasnil, so bili "Evropejci, ki so živeli v Indiji, navdušeni nad rastlinstvom in živalstvom, ki sta bila zanje nova, ter starodavnimi stavbami v eksotičnih slogih. Srečali so - ali vsaj opazovali - množice ljudi, katerih oblačila in navade so bile nenavadne, vendar so bile - kot so začeli ugotavljati - povezane s tokovi verskih prepričanj in družbenih praks".

In pred fotografijo so bile slike najboljši način dokumentiranja, zato so se številni meceni kmalu obrnili na usposobljene lokalne umetnike v Indiji. Do konca 18. stoletja se je tako razvilo pravo sodelovanje med evropskimi meceni in indijskimi umetniki.

Izvršni direktor DAG Ašiš Anand je menil, da najnovejša razstava kaže, da bi lahko bile slike podjetniškega sloga "izhodišče indijskega modernizma". "Ni pomembno, da so bili meceni tujci. V prvi vrsti je pomembno, kako so se indijski umetniki odzvali na njihove zahteve in ustvarili povsem nove vzorce indijske umetnosti," je dodal.

