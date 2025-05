Nova humanitarna organizacija v Gazi ni razkrila, koliko pomoči je razdelila

Novoustanovljena humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) deluje s podporo ameriških podjetij

Novoustanovljena humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ki deluje s podporo ameriških podjetij, je v ponedeljek sporočila, da je na območju začela razdeljevati prvo pomoč. Fundacija ni razkrila, koliko pomoči so razdelili, je pa objavila fotografije prebivalcev, ki odhajajo s paketi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dodala je, da bo danes prispelo še več tovornjakov s pomočjo in da se dotok pomoči v Gazo iz dneva v dan povečuje.

Organizacija v izjavi za javnost tudi ni pojasnila, koliko od skupno štirih načrtovanih centrov za razdeljevanje pomoči je v ponedeljek začelo delovati. Po poročanju izraelskega spletnega portala ynet, ki se sklicuje na vire v izraelski vladi, je začel delovati glavni distribucijski center.

Fundacija obtožuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, da si prizadeva preprečiti njeno delovanje. V sporočilu za javnost je obsodila "grožnje s smrtjo, ki jih je Hamas namenil skupinam, ki podpirajo humanitarne dejavnosti na varnih distribucijskih mestih GHF".

Pred tem je v nedeljo odstopil vodja organizacije Jake Wood in kot razlog navedel nezmožnost dela skladno z načeli nevtralnosti in neodvisnosti. Fundacija je nato za začasnega izvršnega direktorja v ponedeljek imenovala Johna Acreeja in pri tem izpostavila njegove več kot 20-letne izkušnje pri odzivanju na nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

GHF s sedežem v Ženevi, ki deluje od februarja, je napovedovala, da bo v prvih 90 dneh delovanja med Palestince razdelila okrog 300 milijonov obrokov.

A tako Združeni narodi kot druge humanitarne organizacije zavračajo sodelovanje z njo, ker da dela skupaj z Izraelom, medtem ko Palestinci v njeno delovanje niso vpleteni. Po oceni ZN ne spoštuje načel nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti.

Predstavniki ZN so po poročanju AFP izrazili bojazen, da bi organizacija lahko pomoč uporabila kot orožje, ker bi omejevala, kdo je upravičen do nje.

Izrael je zaradi razmer v Gazi, kjer vodi ofenzivo proti Hamasu od oktobra 2023, deležen obsodb z vsega sveta. Po več kot dvomesečni blokadi enklave se vrstijo svarila pred stradanjem prebivalstva.

Po mednarodnem pritisku je Izrael nekoliko omilil blokado, ki jo utemeljuje z obtožbami na račun Hamasa, češ da s prodajo zalog hrane financira borce in orožje, in prejšnji teden dovolil vstop določenemu številu tovornjakov s pomočjo. Humanitarne organizacije opozarjajo, da količina pomoči še zdaleč ni zadostna, obenem se soočajo z velikimi težavami pri njenem razdeljevanju.

