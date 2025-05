»Priložnost, da skupaj gradimo vključujočo družbo«

Festival Igraj se z mano priložnost za gradnjo vključujoče družbe

V Ljubljani se danes začenja 19. mednarodni festival Igraj se z mano, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. "Festival je priložnost, da skupaj gradimo vključujočo družbo. Je prostor, kjer se različnost sprejema, talenti izražajo in povezanost čuti," sporočajo organizatorji.

Največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi se bo odvijal do sobote na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani. Festival bosta po napovedih odprla predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković.

"Festival se je od svojih začetkov v letu 2006 - s ciljem enakovrednega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo, razvil v pomemben in prepoznaven prostor, kjer inkluzija ni le tema, temveč dejanje," sporočajo organizatorji.

Osebe s posebnimi potrebami na festivalu ne sodelujejo le kot udeleženci, temveč prevzemajo tudi aktivne vloge pri organizaciji, logistični podpori in izvedbi programa. Tako razvijajo delovne spretnosti ter so spodbujeni k nadaljnjemu vključevanju v delovno okolje.

Festival povezuje in vključuje dolgoročne mednarodne projekte, partnerstva, programe, pobude in modele z organizacijami iz celotne Evrope, ki prinašajo spremembe v resničnem življenju. Strokovnjaki ob tem odpirajo ključna družbeno relevantna vprašanja inkluzije.

Vsak dan festivala od 9. do 13. ure bodo potekale delavnice ustvarjalne, športne in umetniške aktivacije in na odru nastopi. Po zaključku dnevnega dogajanja se nadaljuje na spletu.

V okviru festivala bo danes potekal tudi zaključni dogodek triletnega mednarodnega projekta Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij (BLISS), v okviru katerega so izdelali orodja za ocenjevanje in razvoj vključujoče šole.

V petek pa konzorcij nevladnih organizacij Prihodnost vabi na okroglo mizo na temo skrbništva za odrasle.

Festival bo po napovedih povezal 950 nastopajočih, 167 prostovoljcev in 17 vrhunskih strokovnjakov.