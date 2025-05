Nov predlog prekinitve ognja v Gazi

Na pogajanjih za prekinitev ognja na območju Gaze so posredniki oblikovali nov predlog, ki vključuje izpustitev desetih talcev, 70-dnevno prekinitev ognja in delni umik Izraela

Na pogajanjih za prekinitev ognja na območju Gaze so posredniki oblikovali nov predlog, ki vključuje izpustitev desetih talcev, 70-dnevno prekinitev ognja in delni umik Izraela, so v ponedeljek poročale tuje tiskovne agencije. O odzivu Izraela in palestinskega islamističnega gibanja Hamas na predlog mediji poročajo različno.

"Novi predlog, ki velja za nadaljevanje poti in vizije posebnega ameriškega odposlanca Steva Witkoffa, vključuje izpustitev desetih živih izraelskih talcev, ki jih zadržuje Hamas, v zameno za 70-dnevno premirje, delni umik izraelske vojske z območja Gaze in izpustitev številnih palestinskih zapornikov," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal palestinski vir blizu pogajanj. Nemška tiskovna agencija dpa omenja tudi dostop 1000 tovornjakov s humanitarno pomočjo za območje Gaze dnevno.

Vir AFP je dodal, da so predlog predstavili v zadnjih dneh, pri čemer ni navedel, ali je prišel iz ZDA, Egipta ali Katarja, ki posredujejo v pogajanjih o prekinitvi ognja.

"Novi predlog, ki velja za nadaljevanje poti in vizije posebnega ameriškega odposlanca Steva Witkoffa, vključuje izpustitev desetih živih izraelskih talcev, ki jih zadržuje Hamas, v zameno za 70-dnevno premirje, delni umik izraelske vojske z območja Gaze in izpustitev številnih palestinskih zapornikov."

Izpustitev talcev naj bi potekala v dveh fazah. Hamas naj bi jih pet izpustil v prvem tednu izvajanja dogovora, drugo peterico pa pred koncem prekinitve ognja. Po navedbah izraelskih virov je živih še najmanj 20 talcev, za tri pa ne vedo, ali so še živi. Hamas naj bi imel tudi posmrtne ostanke 35 talcev.

Poleg tega naj bi ZDA zagotovile, da se bodo med prekinitvijo ognja začela celovita pogajanja o trajnem premirju. Viri, na katere se sklicuje dpa, so tudi navedli, da se je Hamas zavezal k opustitvi razvoja svojih vojaških zmogljivosti.

Izraelska stran je po poročanju izraelskega spletnega portala Walla predlog sprejela. Po navedbah tiskovne agencije Reuters pa so izraelski viri zatrdili, da takega predloga ne bi mogla sprejeti nobena izraelska vlada.

Vir iz Hamasa je za AFP povedal, da se tudi gibanje strinja z novim predlogom, a je Witkoff po poročanju ameriškega medija Axios to zanikal in dejal, da ga niso sprejeli.

Witkoff je za Reuters tudi poudaril, da predlog, o katerem se pogajajo, ni enak njegovemu, in ga označil za popolnoma nesprejemljivega.

Zadnja, skoraj dvomesečna prekinitev ognja med stranema, je propadla 18. marca, ko je Izrael znova začel intenzivno bombardiranje Gaze in nato sprožil novo kopensko ofenzivo.