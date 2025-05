V Evropi prodali bistveno manj Muskovih Tesel

Letos je, v primerjavi z istim obdobjem lani, prodaja upadla za skoraj polovico

Elon Musk, izvršni direktor Tesle

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) v EU aprila prodal 5475 vozil, kar je 52,6 odstotka manj kot aprila lani. Analitiki padec prodaje v zadnjih mesecih pripisujejo vlogi Teslinega izvršnega direktorja Elona Muska v ameriški administraciji.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je prodaja Tesel v EU v primerjavi z enakim obdobjem lani padla za 46,1 odstotka na 41.677 avtomobilov, je objavila ACEA.

Teslo, nekoč vodilno znamko električnih avtomobilov, je aprila prehitelo deset tekmecev, vključno z Volkswagnom, BMW, Renaultom in kitajskim proizvajalcem BYD, sporočilo družbe Jato Dynamics povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Tesle so aprila sporočili, da se je njihova mednarodna prodaja v prvem četrtletju na medletni ravni zmanjšala za 13 odstotkov, kar je povečalo pritisk na Muska. Podjetje je sicer delno krivdo za rezultate pripisalo manjši proizvodnji na račun nadgradnje svojega modela Y. Musk je takrat napovedal, da bo maja zmanjšal svojo vlogo v Trumpovi administraciji in se znova bolj osredotočil na vodenje Tesle.

Kljub Teslinim težavam se je prodaja električnih vozil v EU aprila okrepila za dobro tretjino

© pixabay.com

Kljub Teslinim težavam se je prodaja električnih vozil v EU aprila okrepila za dobro tretjino na 145.341 vozil, s čimer po podatkih ACEA predstavljajo 15,7 odstotka trga EU. Največji delež imajo hibridna vozila (34,7 odstotka), sledijo avtomobili na bencinsko gorivo z 28,3 odstotka.

V EU je bilo sicer aprila skupno prvič registriranih 925.359 avtomobilov, kar je 1,3 odstotka več kot aprila lani, medtem ko je bilo med januarjem in aprilom na medletni ravni registriranih za 1,2 odstotka manj vozil oz. skupno dobrih 3,6 milijona.

Glavni trgi so imeli aprila na medletni ravni različne rezultate. Prodaja se je tako zmanjšala v Franciji (-5,6 odstotka) in Nemčiji (-0,2 odstotka), medtem ko se je okrepila v Španiji (+7,1 odstotka) in Italiji (+2,7 odstotka). V Sloveniji se je povečala za 10,6 odstotka na 5192 vozil.

