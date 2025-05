Skrajni desničar se umika iz politike

Calin Georgescu je novembra lani presenetljivo zmagal v prvem krogu romunskih predsedniških volitev, ki ga je ustavno sodišče nato razveljavilo, kasneje pa mu je prepovedalo kandidaturo na ponovljenih volitvah

Romunski skrajno desni politik Calin Georgescu je v ponedeljek zvečer sporočil, da se umika iz politike. Georgescu je novembra lani presenetljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev, ki ga je ustavno sodišče nato razveljavilo, kasneje pa mu je prepovedalo kandidaturo na ponovljenih volitvah, na katerih je zmagal župan Bukarešte Nicusor Dan.

"Volitve za predsednika Romunije leta 2025 so se končale. Odločil sem se, da s tem končam svoje aktivno sodelovanje v političnem procesu, saj menim, da se je ta faza suverenističnega gibanja končala," je po poročanju Politica dejal Georgescu.

Ob tem se je zahvalil svojim podpornikom in poudaril, da se ne namerava pridružiti nobeni politični stranki ali gibanju. Vendar pa je po lastnih besedah v primeru "kršenja pravic tistih, ki so se odločili drugače", pripravljen znova "braniti načela demokracije in svobode".

Georgescu je kot ultranacionalistični kandidat, ki je nasprotoval tako EU kot zvezi Nato, novembra lani presenetljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev.

Calin Georgescu

Ustavno sodišče je nato razveljavilo prvi krog volitev zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje, pri čemer je bila v ospredju zlasti kampanja na omrežju Tiktok, in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju. Sodišče je odredilo, da mora celoten postopek volitev steči od začetka.

Predstavniki desnice in skrajne desnice v Romuniji, pa tudi nekateri v Evropi in ZDA, so zaradi tega večkrat obtožili romunsko vlado in ustavno sodišče, da sta poteptala demokratično ureditev države.

Georgescu se je nato želel potegovati za predsedniški položaj tudi na majskih ponovljenih volitvah, vendar mu je ustavno sodišče marca prepovedalo kandidaturo. Svojo podporo je zato namenil Georgeu Simionu, prav tako kandidatu skrajne desnice, vendar to ni zadostovalo. Za novega predsednika Romunije je bil v nedeljo z nekaj manj kot 54 odstotki glasov izvoljen župan Bukarešte, prozahodni sredinski politik in nekdanji aktivist Nicusor Dan.

