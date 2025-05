»Jutri ne bo šel v zapor« / Trump pomilostil koruptivnega šerifa, ki je sprejel podkupnino

Nekdanji šerif Scott Jenkins je bil obsojen na deset let zapora, ker je sprejel 75.000 dolarjev podkupnine, danes pa bi moral začeti prestajati kazen

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek pomilostil nekdanjega šerifa iz Virginije, ki je bil lani obsojen zaradi korupcije, poročajo ameriški mediji. Nekdanji šerif Scott Jenkins je bil obsojen na deset let zapora, ker je sprejel 75.000 dolarjev podkupnine, danes pa bi moral začeti prestajati kazen.

"Šerifa Scotta Jenkinsa, njegovo ženo Patricio in njuno družino so vlekli skozi PEKEL. Jutri ne bo šel v zapor, ampak bo imel čudovito in produktivno življenje," je na svojem družbenem omrežju Truth Social v ponedeljek objavil Trump.

Jenkins je prejel podkupnine od več oseb v obliki prispevkov za volilno kampanjo za šerifa, v zameno pa je nekatere donatorje fiktivno imenoval za svoje pomočnike. Porota ga je decembra lani spoznala za krivega, sodišče pa mu je marca prisodilo deset let zapora.

Donald Trump,

predsednik ZDA

Jenkins se je takoj po obsodbi obrnil na Trumpa in mu sporočil, da verjame vanj in ve, da ga bo pomilostil, ko bo slišal njegovo zgodbo, je poročala televizija CBS. Trump je prošnjo uslišal in Jenkinsa označil za žrtev pravosodnega ministrstva prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna.

Januarja je Trump pomilostil vse napadalce na kongres 6. januarja 2021, od katerih so nekateri spet pristali v zaporih zaradi drugih kaznivih dejanj. Januarja je pomilostil tudi na dosmrtni zapor obsojenega ustanovitelja spletne tržnice Silk Road Rossa Ulbrichta.

Februarja je Trump odmevno pomilostil nekdanjega demokratskega guvernerja Illinoisa Roda Blagojevicha, ki je bil obsojen zaradi poskusa prodaje senatnega sedeža nekdanjega predsednika Baracka Obame in drugih koruptivnih dejanj.

