Po brodolomu ladje z migranti / Kazenski pregon obalne straže

V Grčiji je tožilstvo mornariškega sodišča v Pireju skoraj dve leti po smrtonosnem brodolomu ladje z migranti, v katerem je junija 2023 umrlo več kot 600 ljudi, sprožilo kazenski postopek zoper 17 pripadnikov obalne straže. Obtoženi so, da so povzročili ali na različne načine prispevali k brodolomu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po zaključeni predhodni preiskavi je tožilstvo sprožilo kazenski pregon proti sedemnajsterici, so pred dnevi sporočile nevladne organizacije, ki nudijo pravno podporo preživelim v tragediji. Ta velja za enega najhujših brodolomov z migranti v Sredozemlju.

Junija 2023 je ribiška ladja potonila v mednarodnih vodah pri grškem polotoku Peloponez, dobrih 80 kilometrov od mesta Pilos. Na krovu preobremenjene ladje je bilo po podatkih Združenih narodov več kot 700 ljudi. Reševalci so našli le 82 trupel, 104 ljudje pa so preživeli. Ladja je bila sicer iz Libije namenjena v Italijo.

Septembra 2023 je približno 50 preživelih vložilo skupinsko tožbo proti grški obalni straži, ki naj se ne bi odzvala na klice na pomoč.

Očitajo jim, da so si kljub opozorilom, ki sta jih poslali evropska agencija Frontex in nevladna organizacija Alarm Phone, vzeli več ur časa, preden so posredovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mnogi med preživelimi so grško obalno stražo obtožili, da je prevrnila ribiško ladjo, medtem ko jo je poskušala z vrvjo vleči proti italijanskim reševalnim vodam. Grške oblasti obtožbe zavračajo.

"Skoraj dve leti po brodolomu kazenski pregon (...) proti 17 članom grške obalne straže, vključno z visokimi častniki, pomeni velik korak naprej za žrtve," so v izjavi zapisale nevladne organizacije.

Po besedah odvetnikov žrtev brodoloma obtožbe bremenijo kapitana in posadko patruljnega čolna, ki so ga poslali na prizorišče tragedije, pa tudi nekdanjega vodjo obalne straže, nadzornika grškega nacionalnega centra za usklajevanje reševanja na morju in dva častnika za pomorsko varnost, ki sta bila tistega dne dežurna.