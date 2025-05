»Gre za nadaljnje krčenje pravic skupnosti LGBTIQ+«

Večina držav članic EU, med njimi Slovenija, Madžarsko poziva k reviziji nedavnih sprememb zakonodaje glede pravic skupnosti LGBTIQ+, med drugim prepovedi parade ponosa

Večina držav članic EU, med njimi Slovenija, Madžarsko poziva k reviziji nedavnih sprememb zakonodaje glede pravic skupnosti LGBTIQ+, med drugim prepovedi parade ponosa. V skupni izjavi tudi pozivajo Evropsko komisijo, naj uporabi razpoložljiva pravna sredstva, če Budimpešta ne bo ukrepala. Madžarski minister trdi, da parada ponosa ni prepovedana.

Madžarski parlament je sredi marca sprejel zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti in dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov. Predvideva tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Aprila pa je parlament v Budimpešti potrdil več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola, in zaščito pravice otrok do "ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja".

Kritiki opozarjajo, da gre za omejevanje temeljnih pravic in nadaljnje krčenje pravic skupnosti LGBTIQ+ na Madžarskem, kjer je od leta 2010 na oblasti stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana.

Madžarski parlament je sredi marca sprejel zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti in dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov. Predvideva tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Države v izjavi, ki jo je podpisalo 17 članic sedemindvajseterice, izražajo zaskrbljenost zaradi sprememb, ki po njihovi oceni vplivajo na pravice skupnosti LGBTIQ+. Med njimi omenjajo pravico do svobodnega izražanja, združevanja in zasebnosti. Razvoj dogodkov na Madžarskem je v nasprotju s temeljnimi vrednotami, kot jih določa 2. člen pogodbe o EU, so zapisale.

Madžarsko zato pozivajo, naj revidira spremembe zakonodaje ter zagotovi spoštovanje in zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh svojih državljanov ter tako izpolni svoje mednarodne obveznosti. Evropsko komisijo pa pozivajo, naj uporabi razpoložljiva pravna sredstva, če Budimpešta ne bo ukrepala.

"Na Madžarskem ni prepovedi parade ponosa," je v odzivu na skupno izjavo danes ob prihodu na ministrsko zasedanje v Bruslju poudaril madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka. Dodal je, da bo kolegom danes pojasnil ustavni in pravni okvir. "Upam, da bodo moji kolegi po teh pogovorih bolje razumeli madžarsko zakonodajo," je še dejal.

Organizatorji parade, s katero izražajo podporo pravicam pripadnikov LGBTIQ skupnosti, sicer napovedujejo, da bodo klub zakonu 28. junija organizirali 30. parado ponosa.