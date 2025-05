»Trump obožuje Putina, ker bi bil rad takšen kot on«

IZJAVA DNEVA

"Putin je velik diktator in manipulator in že po nekaj telefonskih pogovorih med njima je jasno, kdo ima tukaj glavno besedo. Trump obožuje Putina, tako kot tudi številni drugi politiki. Zakaj? Ker bi radi postali takšni kot on. Brez volitev, brez transparentnosti, samovoljni. Trump je govoril, da bo to vojno končal v štiriindvajsetih urah. S tem je pokazal popolno nepoznavanje vzrokov konflikta in seveda ruske politike."

(Nekdanji Delov dopisnik iz Moskve Branko Soban o tem, da Trump ne razume ne ukrajinske vojne ne Putinove politike; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)