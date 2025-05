»Pri nas je buržoazija umazana beseda«

IZJAVA DNEVA

"Ne vem, ali je v Sloveniji enako, ampak v Franciji je 'buržoazija' umazana beseda. Sama prihajam iz meščanskega okolja – to je bilo sicer liberalno, levičarsko meščanstvo, ampak vseeno. Hotela sem popisati to privilegiranost in ujetost, ki pride z njo. Kaj pomeni hoditi v res dobre šole? Kaj pomeni, da se lahko posvetiš študiju in ti ob faksu ni treba delati? Hotela sem biti precizna pri govorjenju o tem."

(Francoska pisateljica Colombe Schneck o niansah malomeščanskega življenja, in o tem, da je zelo pomembno, ali si potomec aristokracije ali pa zgolj ene od novih družin; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)