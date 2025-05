Ursula von der Leyen / »Izraelsko vlado pozivamo, naj takoj ustavi trenutno eskalacijo«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Izrael k ustavitvi zaostrovanja napadov na Gazo

Okrepitve izraelskih napadov na Gazo ni mogoče upravičiti v okviru humanitarnega in mednarodnega prava, je v današnjem pogovoru z jordanskim kraljem Abdulahom II. dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Izraelsko vlado pozivamo, naj takoj ustavi trenutno eskalacijo," je povedala.

Belgija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Foto: Thierry Monasse/STA Arhiv STA

"Evropska komisija je vedno - in bo še naprej - podpirala pravico Izraela do varnosti in samoobrambe, vendar pa te eskalacije in nesorazmerne uporabe sile proti civilistom ni mogoče upravičiti v okviru humanitarnega in mednarodnega prava," so na komisiji navedli predsedničine besede iz pogovora z jordanskim kraljem.

Razširitev vojaških operacij, v katerih se napada civilno infrastrukturo in pobija civiliste, vključno z otroki, je označila za odvratno. Pri tem je izpostavila ponedeljkov napad na šolo, v katero so se zatekle razseljene palestinske družine. V njem je bilo po podatkih reševalnih služb ubitih 33 ljudi.

"Evropska komisija je vedno - in bo še naprej - podpirala pravico Izraela do varnosti in samoobrambe, vendar pa te eskalacije in nesorazmerne uporabe sile proti civilistom ni mogoče upravičiti v okviru humanitarnega in mednarodnega prava."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Izraelsko vlado je von der Leyen pozvala, naj takoj ustavi zaostrovanje napadov na palestinsko enklavo, palestinsko islamistično gibanje Hamas pa k izpustitvi talcev, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra 2023.

Kot so še navedli na komisiji, je predsednica tudi ponovila poziv unije Izraelu, naj odpravi blokado dobave humanitarne pomoči v Gazo.

"Izrael mora takoj obnoviti dobavo pomoči v skladu s humanitarnimi načeli, pri čemer morajo sodelovati Združeni narodi in drugi mednarodni humanitarni partnerji," je poudarila.

Jordanski kralj in predsednica komisije sta podprla tudi načrt arabskih držav za okrevanje in obnovo Gaze, pri čemer sta poudarila, da ne sme priti do prisilnega razseljevanja Palestincev.

Izrael je v zadnjem času še okrepil napade na Gazo, ki dnevno zahtevajo tudi po več deset smrtnih žrtev. Obenem je pod močnim mednarodnim pritiskom nekoliko omilil blokado dostave humanitarne pomoči v enklavo, ki je trajala približno dva meseca in pol. Vendar pa humanitarne organizacije opozarjajo, da pomoč ne zadošča.

Von der Leyen je v pogovoru z jordanskim kraljem izpostavila tudi zaostrovanje razmer na zasedenem Zahodnem bregu.

"Evropska zavezanost pravičnemu, celovitemu in trajnemu miru na podlagi rešitve dveh držav ostaja neomajna," so besede predsednice navedli v Bruslju.