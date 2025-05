ZDA ne priporočajo več cepljenja zdravih otrok in nosečnic proti covidu-19

Ameriški minister za zdravje ZDA Robert F. Kennedy je poudaril, da so s tem stopili korak naprej k uresničitvi obljube predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo Ameriko naredil "bolj zdravo"

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ne bo več priporočal cepljenja proti covidu-19 za zdrave otroke in nosečnice, je sporočil minister za zdravje ZDA Robert F. Kennedy.

Kennedy je zapisal, da so s tem stopili korak naprej k uresničitvi obljube predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo Ameriko naredil "bolj zdravo". Odločitev CDC je na omrežju X označil kot "dejanje zdravega razuma".

ZDA se bodo s temi priporočili približale številnim ostalim državam, tudi Sloveniji, kjer Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) cepljenje proti covidu-19 priporoča oskrbovancem domov za starejše občane in socialno varstvenih zavodov, posebej ranljivim kroničnim bolnikom in osebam, starim 65 let ali več.

Vseeno pa ukrep sproža pomisleke predvsem zaradi Kennedyjevih spornih stališč glede cepiv. Kennedy že dolga leta namreč nasprotuje cepljenjem in leta 2021 je vložil peticijo o prepovedi cepiv proti covidu-19, ki jih je opredelil kot smrtonosna.

Čeprav je primerov covida-19 in smrtnih žrtev bistveno manj kot ob vrhuncu pandemije, v ZDA po podatkih CDC na teden še vedno umira med 100 do 200 bolnikov s covidom-19.