Zelenski / »Ukrajina bo okrepila domačo orožarsko industrijo«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal še, da vlada pripravlja naložbene sporazume z evropskimi partnerji, da bi več vojaške proizvodnje preselila v Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torkovem večernem nagovoru napovedal, da bo Ukrajina okrepila domačo orožarsko industrijo. Zelenski bo ob tem danes obiskal Berlin in se srečal s kanclerjem Friedrichom Merzem, ki je v torek napovedal odpravo omejitev pri dobavah orožja dolgega dosega za Ukrajino.

"Ukrajina mora biti sposobna proizvajati vse, kar potrebuje za svojo obrambo, vključno z brezpilotniki, manevrirnimi raketami in balističnimi sistemi," je povedal ukrajinski predsednik. "Rusija mora čutiti posledice svojih dejanj v Ukrajini," je dodal.

Povedal je še, da vlada pripravlja naložbene sporazume z evropskimi partnerji, da bi več vojaške proizvodnje preselila v Ukrajino - s poudarkom na brezpilotnikih in orožju dolgega dosega. Kar se tiče zmogljivosti pri slednjem, Ukrajina sicer ostaja daleč za Rusijo.

"Ukrajina mora biti sposobna proizvajati vse, kar potrebuje za svojo obrambo, vključno z brezpilotniki, manevrirnimi raketami in balističnimi sistemi."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski bo medtem danes obiskal Berlin in se srečal z novim nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, poleg orožja pa se bosta pogovarjala predvsem o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obisk bo osredotočen na "nemško podporo Ukrajini in prizadevanja za dosego premirja z Rusijo", je danes v sporočilu za javnost zapisal tiskovni predstavnik nemške vlade Stefan Kornelius. Popoldne se bo Zelenski srečal tudi s predsednikom države Frankom-Walterjem Steinmeierjem.

Merz je pred obiskom Zelenskega v torek dejal, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice - Francija, ZDA in Velika Britanija - odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega za Ukrajino, zlasti glede dometa.

S tem je dvignil nekaj prahu v domačih političnih krogih - Nemčija je bila namreč doslej zadržana pri dobavah tovrstnega orožja za ukrajinsko vojsko, nekateri člani kanclerjeve lastne stranke pa so kritizirali njegove "nasprotujoče si izjave" na to temo, poroča Politico.

OH59Eve_p98

UvGz2GTmFmM