Predlog za prepoved trgovanja z nezakonitimi izraelskimi naselbinami

Če bo zakon sprejet, bo Irska uvedla tovrstno prepoved kot prva izmed držav članic EU

Irska vlada je v torek potrdila začetek postopka za pripravo predloga zakona, ki bo uvedel prepoved uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Če bo zakon sprejet, bo Irska uvedla tovrstno prepoved kot prva izmed držav članic EU.

"Vlada se je strinjala, da bo pripravila zakonodajo, ki bo uvedla prepoved trgovanja z blagom iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju. Vlada meni, da je to obveznost po mednarodnem pravu," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik irskega zunanjega ministrstva.

Irska napoved temelji na odločitvi Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu, ki je julija lani odločilo, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo in jo je treba čim prej končati.

Zunanji minister Simon Harris je še pred odločitvijo vlade o pripravi zakonodaje izrazil upanje, da bodo Irski v tem pogledu sledile tudi druge evropske države.

"Upam, da bo Irska kot majhna evropska država sprejela to odločitev, postala ena prvih držav in verjetno prva država v zahodnem svetu, ki bo preučila zakonodajo na tem področju. Upam, da bomo spodbudili tudi druge evropske države, da se nam pridružijo," je dejal Harris.

Morebitna prepoved uvoza blaga z zasedenih palestinskih ozemelj bi bila sicer predvsem simbolnega pomena, saj Irska iz izraelskih nezakonitih naselbin letno uvozi za manj kot milijon evrov blaga, predvsem sadja in zelenjave.

Simon Harris,

irski zunanji minister

Prvi predlog zakona naj bi pripravili v nekaj tednih, celoten postopek pa bo po napovedih vlade trajal do jeseni ali še dlje.

Irska s tem sledi svojim stališčem nasprotovanja izraelski politiki, potem ko je lani tako kot Španija, Norveška in Slovenija priznala palestinsko državo in s tem spodbudila kritike izraelskih politikov. Prejšnji mesec je nato priznanje Palestine napovedal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Napoved irske vlade sledi tudi kritikam na račun Izraela in krutosti ofenzive v Gazi, ki jih v zadnjih dneh vse glasneje in pogosteje izrekajo predstavniki Evropske unije in njenih članic, med njimi nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Evropska komisija je ob tem prejšnji teden napovedala, da bo na pobudo večine članic pregledala izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Ta ureja predvsem trgovinske odnose med EU in Izraelom, njegov drugi člen pa določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot.