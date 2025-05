Rusija zaradi ukrajinskih napadov zaprla več letališč

Ruske sile so ponoči odbile skoraj 300 ukrajinskih napadov z droni

Ruske sile so ponoči odbile skoraj 300 ukrajinskih napadov z droni, so danes sporočile oblasti v Moskvi. Zaradi napadov so začasno zaprli tri moskovska letališča in preusmerili več letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko ministrstvo za obrambo je na Telegramu sporočilo, da so ruske sile ponoči v več regijah uničile in prestregle 296 ukrajinskih brezpilotnikov.

Guverner moskovske regije, ki ne vključuje ruske prestolnice, Andrej Vorobjov je dodal, da je bilo sestreljenih 42 dronov, ki so leteli proti Moskvi.

Po navedbah ruskih medijev so ukrajinski brezpilotniki napadli dve tovarni dronov na širšem območju Moskve. Eden od ciljev je bil po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina v mestu Zelenograd. O ranjenih ali večji gmotni škodi ne poročajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moskva je več sto kilometrov oddaljena od frontne črte v Ukrajini, vendar je v zadnjem času vse pogosteje tarča ukrajinskih napadov z droni. Tokrat so morali začasno zapreti in preusmeriti več letov s treh letališč: Šeremetjevo, Vnukovo in Žukovski.

Poleg Moskve so bile tarče ukrajinskih napadov še regije Brjansk, Kursk, Belgorod, Tula, Orjol in Kaluga.

V Ukrajini prav tako poročajo o nadaljevanju ruskih napadov, potem ko je bilo več mest po vsej državi v zadnjih dneh tarča najsilovitejše zračne ofenzive od začetka vojne. V nedeljo je bilo v Ukrajini ubitih trinajst civilistov, med njimi trije otroci.