Usmrtili domnevnega izraelskega vohuna

V imenu izraelske zunanje obveščevalne službe Mosad naj bi poskušal zaposliti delavce in iz Irana prenesti občutljive podatke o različnih lokacijah

Iran je danes z obešanjem usmrtil domnevnega vohuna, je danes poročala iranska tiskovna agencija Misan. Po navedbah Teherana je moški vohunil za Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti so ga obtožile, da je v imenu izraelske zunanje obveščevalne službe Mosad poskušal zaposliti delavce in iz Irana prenesti občutljive podatke o različnih lokacijah. Večkrat je potoval tudi v tujino, zlasti v Nemčijo. Drugih podrobnosti iranske oblasti niso razkrile.

Po informacijah nevladne organizacije IHRNGO, ki ima sedež na Norveškem, so moškega aretirali pred šestimi leti.

V Iranu so v prvih 25 dneh leta po navedbah omenjene nevladne organizacije usmrtili najmanj 113 ljudi, pred enim mesecem pa so usmrtili domnevnega vohuna. Takrat so zagovorniki človekovih pravic opozarjali na nepravično sojenje, saj so priznanja dosegli z mučenjem.