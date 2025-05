KPK zoper Goloba uvedla preiskavo glede nasprotja interesov

Premier Robert Golob je s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada sicer imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber

© Borut Krajnc

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi predhodnega preizkusa glede dopustovanja premierja Roberta Goloba v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov zoper premierja uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov, so sporočili s KPK.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so predhodni preizkus v zadevi uvedli na podlagi aprila prejete prijave, v predhodnem preizkusu pa so od več javnih institucij pridobili dodatno dokumentacijo in pojasnila.

"Po proučitvi prejetega gradiva je komisija zaznala utemeljen sum kršitve določb nasprotja interesov, kot ga opredeljuje zakon, zaradi česar je senat komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zoper uradno osebo, predsednika vlade Roberta Goloba, glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov," so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK)

Dodali so, da je premier že prejel obvestilo o uvedbi preiskave, zato komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost. Določene očitke iz prijave pa na KPK še preverjajo v predhodnem preizkusu, so dodali.

Poudarjajo, da bo šele nadaljnji postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Dodajajo še, da ima premier v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh bo imel tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi pa bo komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.

Premier je s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada sicer imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. Golob je zatrdil, da zadevi nista povezani.