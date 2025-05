»Gre za zapravljanje sredstev in odvračanje pozornosti od grozodejstev«

V Gazi je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite od zore ubitih najmanj 16 ljudi, še vedno pa odmeva torkov kaos ob odprtju centra ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) za razdeljevanje pomoči v Rafi

V Gazi je bilo danes po navedbah tamkajšnje civilne zaščite od zore ubitih najmanj 16 ljudi, še vedno pa odmeva torkov kaos ob odprtju centra ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) za razdeljevanje pomoči v Rafi. Agencija ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) opozarja na sporno delovanje GHF in nevarnost hude lakote.

V izraelskem zračnem napadu na hišo novinarja na severu Gaze je bilo davi ubitih najmanj osem ljudi, od zore pa je na celotnem območju Gaze umrlo najmanj 16 ljudi, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi.

Medtem še vedno odmeva torkov incident ob odprtju novega centra za razdeljevanje pomoči ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) v Rafi.

Nekaj ur po odprtju centra je v torek zvečer izbruhnil kaos. Sestradani Palestinci so razgrabili pakete s pomočjo, z območja so se umaknili sodelavci GHF, tako ameriški delavci kot izraelski vojaki pa so streljali v množico. Pri tem so bili po navedbah lokalnih virov ubiti trije ljudje, najmanj 46 pa je ranjenih.

"Sistem razdeljevanja pomoči, ki je primeren za ta namen, že obstaja. Humanitarna skupnost v Gazi, vključno z agencijo UNRWA, je pripravljena. Imamo izkušnje in strokovno znanje, da dosežemo ljudi v stiski."



Philippe Lazzarini,

vodja UNRWA

"Menim, da gre za zapravljanje sredstev in odvračanje pozornosti od grozodejstev," je danes glede novega centra za razdeljevanje pomoči pod nadzorom Izraela in ZDA dejal vodja UNRWA Philippe Lazzarini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sistem razdeljevanja pomoči, ki je primeren za ta namen, že obstaja. Humanitarna skupnost v Gazi, vključno z agencijo UNRWA, je pripravljena. Imamo izkušnje in strokovno znanje, da dosežemo ljudi v stiski," je dodal. Ob tem je opozoril, da prebivalcem Gaze grozi huda lakota.

Agencija UNRWA je na omrežju X že v torek opozorila, da Gaza dnevno potrebuje vsaj 500 do 600 tovornjakov živil, zdravil in drugih zalog. "Skladišča v Jordaniji in Egiptu so pripravljena na dostavo, vendar je vstop pomoči blokiran," so dodali.

Na grozodejstva v Gazi opozarja tudi Sklad ZN za otroke (Unicef). Regionalni direktor za Bližnji vzhod in severno Afriko Edouard Beigbeder je v izjavi opozoril, da je bilo od konca prekinitve ognja v Gazi 18. marca ubitih več kot 1300 otrok, skupno pa jih je bilo od oktobra 2023 ubitih ali ranjenih že več kot 50.000.

Izrael je zaradi razmer v Gazi, kjer vodi ofenzivo proti Hamasu od oktobra 2023, deležen obsodb z vsega sveta. Po več kot dvomesečni blokadi opustošene palestinske enklave se vrstijo svarila pred stradanjem prebivalstva. Po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od oktobra 2023 v enklavi skupno ubitih najmanj 54.000 ljudi, pod ruševinami pa verjetno leži še več tisoč trupel.