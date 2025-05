Popularna glasba na znamkah

Edinstven vpogled v zgodovino popularne glasbe skozi poštne znamke z vsega sveta

V Muzeju novejše zgodovine Celje bodo drevi odprli filatelistično razstavo Toneta Petka Popularna glasba na znamkah. Razstava ponuja edinstven vpogled v zgodovino popularne glasbe skozi poštne znamke z vsega sveta, dopolnjujejo pa jo tudi podpisi glasbenikov, gramofonske plošče, koncertne vstopnice in drugi zanimivi predmeti.

Kot je za STA povedal muzejski svetovalec Sebastjan Weber, bo razstava na ogled do 20. junija letos. Ocenil je, da gre za izjemno tematsko filatelistično razstavo, ki skozi poštne znamke pripoveduje zgodbo o glasbi in glasbenikih z vsega sveta.

Razstava na inovativen način prikazuje razvoj popularne glasbe - od klasične in narodne do sodobnih žanrov - ter vključuje številne zanimive slovenske in tuje filatelistične primerke, je dejal Weber.

Dodal je tudi, da bodo poleg znamk na ogled tudi številni komplementarni eksponati, kot so vstopnice z legendarnih koncertov, podpisi znanih glasbenikov, akreditacije in dokumenti slovenskih ustvarjalcev, gramofonske plošče, bogato tekstovno in slikovno gradivo ter številna druga presenečenja.

Avtor razstave je član Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje Tone Petek, ki je pripravil tudi zanimive fizične eksponate iz zgodovine popularne glasbe.

Otvoritev bo pospremil glasbeni program v izvedbi kitarskega orkestra Glasbene šole Celje.