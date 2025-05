V Sloveniji EU zaupa 37 odstotkov vprašanih

Najnovejša raziskava Eurobarometer je pokazala, da v Evropsko unijo zaupa 52 odstotkov Evropejcev, kar je najvišja stopnja zaupanja prebivalcev unije v zadnjih 18 letih

Najnovejša raziskava Eurobarometer je pokazala, da v Evropsko unijo zaupa 52 odstotkov Evropejcev, kar je najvišja stopnja zaupanja prebivalcev unije v zadnjih 18 letih. V Sloveniji je ta delež nižji, in sicer pri 37 odstotkih. Kljub temu pa tako na ravni EU kot v Sloveniji prevladuje optimizem glede prihodnosti povezave.

Danes objavljena spomladanska raziskava razkriva 52-odstotno zaupanje Evropejcev v EU, kar je največ od leta 2007. Še višja je ta stopnja med mladimi od 15 do 24 let, in sicer 59-odstotna. Na drugi strani pa je stopnja zaupanja v nacionalne parlamente in vlade precej nižja, 37- in 36-odstotna.

V Sloveniji je za vse tri institucije stopnja zaupanja nižja. EU zaupa 37 odstotkov vprašanih, državni zbor uživa 18-odstotno stopnjo zaupanja, vlada pa 21-odstotno.

Vsak šesti državljan EU je ob tem izrazil optimizem glede prihodnosti povezave, podobno tudi v Sloveniji.

Raziskava je potrdila tudi visoko podporo skupni evropski valuti. Evro podpira 74 odstotkov vprašanih v EU in 84 odstotkov vprašanih v evrskem območju.

Evropejci so tudi izrazili željo bo močnejši in bolj odločni EU. Skoraj vsak sedmi se strinja, da je unija prostor stabilnosti v nemirnem svetu.

Skoraj vsak deveti pa je prepričan, da bi moralo med državami in regijami po svetu sodelovanje temeljiti na mednarodnih pravilih. Tako jih večina, 86 odstotkov, ocenjuje, da so carine škodljive za globalno gospodarstvo.

V Sloveniji je ta delež višji, in sicer 92 odstotkov. Obenem se 85 odstotkov Slovencev strinja glede povračilnih ukrepov ob uvajanju carin na izdelke iz EU, na ravni EU je ta delež 80 odstotkov.

Med vprašanimi jih 81 odstotkov podpira skupno obrambno in varnostno politiko, kar je največ od leta 2004. Obenem jih je 78 odstotkov zaskrbljenih glede evropske obrambe in varnosti v prihodnjih petih letih, v Sloveniji pa 61 odstotkov.

V luči zaostrenih varnostnih razmer Evropejci še naprej podpirajo evropski odziv na vojno v Ukrajini. 77 odstotkov Evropejcev se strinja, da ruska invazija na Ukrajino predstavlja grožnjo varnosti EU. Podoben delež, 76 odstotkov, jih podpira tudi finančno in humanitarno podporo Ukrajine, 72 odstotkov vprašanih pa tudi sankcije proti Rusiji.

V Sloveniji medtem 73 odstotkov vprašanih podpira finančno in humanitarno pomoč Ukrajini, 54 odstotkov pa tudi sankcije proti Rusiji.