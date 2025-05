»Rešitev dveh držav in svobodna Palestina sta edini način za dosego pravega miru na Bližnjem vzhodu«

Francija in Indonezija, kjer se v okviru turneje po jugovzhodni Aziji trenutno mudi francoski predsednik Emmanuel Macron, sta danes v skupni izjavi pozvali k prizadevanjem za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. Predsednika obeh držav sta ob tem obsodila izraelske načrte o prevzemu nadzora nad Gazo in izselitvi Palestincev.

"Indonezija meni, da sta rešitev dveh držav in svobodna Palestina edini način za dosego pravega miru na Bližnjem vzhodu," je na današnji skupni novinarski konferenci z Macronom dejal indonezijski predsednik Prabowo Subianto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Indonezija je po njegovih besedah pripravljena priznati Izrael kot suvereno državo, če bo tudi Izrael priznal palestinsko državo in dejansko omogočil njen obstoj.

Indonezija namreč ne priznava Izraela in z njim nima vzpostavljenih diplomatskih odnosov, med skoraj 300 milijoni prebivalcev te večinsko muslimanske države pa je veliko podpornikov Palestine in vzpostavitve neodvisne palestinske države.

Macron in Prabowo sta ob tem v skupni izjavi obsodila izraelske načrte o prevzemu nadzora nad Gazo in prisilnim preseljevanjem Palestincev.

Poleg tega sta pozvala k ponovni vzpostavitvi političnih možnosti za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu v okviru konference, ki jo bo Pariz skupaj s Savdsko Arabijo junija gostil na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

Konferenca "bi morala omogočiti nepovratno pot k vzpostavitvi palestinske države ter vzajemno priznanje med Izraelom in Palestino," sta zapisala predsednika.

Macron je že aprila napovedal, da namerava Francija v prihodnjih mesecih priznati palestinsko državo, že takrat pa je omenil tudi junijsko konferenco v New Yorku.

Francija in Indonezija sta v okviru Macronovega obiska danes podpisali še vrsto sporazumov o sodelovanju na različnih področjih, vključno z obrambo, trgovino, kmetijstvom, obvladovanjem naravnih nesreč, kulturo in prometom.

Francoski predsednik je turnejo po jugovzhodni Aziji začel v nedeljo v Vietnamu. Po današnjih srečanjih z indonezijskimi vlagatelji in študenti ter svečano večerjo v Džakarti bo v četrtek obiskal največji budistični tempelj na svetu na otoku Java. Turnejo bo v petek nadaljeval in nato zaključil v Singapurju, kjer bo med drugim imel otvoritveni govor na konferenci Shangri-La, največjem azijskem forumu na temo varnosti in obrambe.

